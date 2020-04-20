شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ الجيزة يتفقد الشوارع لمتابعة تطبيق الإجراءات الوقائية وغلق الحدائق والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أجرى اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، اليوم الإثنين، جولة تفقدية للتأكد من تنفيذ الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا خلال شم النسيم والتى وضعتها الدولة حفاظاً على صحة وسلامة المواطنين والتى تشمل غلق الحدائق العامة والمتنزهات والمحال التجارية والمولات والمراسي والبواخر النيلية.

وشملت جولة محافظ الجيزة شوارع فيصل والهرم والبحر الاعظم وميدان النهضة وحدائق الحيوان والاورمان وكورنيش شارع النيل وميدان الجلاء و امبابه وشارع الوحدة والبوهي و الاقصر وبشتيل ومطار امبابه وجامعه الدول العربية و ناهيا والبطل احمد عبد العزيز والسودان .

وشدد راشد على رؤساء الأحياء والمراكز بالمتابعة الميدانية لتنفيذ قرارات رئيس الوزراء المتعلقة بمنع التجمعات يوم شم النسيم ومنع إقامة أية مظاهر احتفاليات أو فعاليات للحد من انتشار فيروس كورونا، مع التأكد من الغلق الكامل للمولات والمحال التجارية و كل المتنزهات والحدائق العامة وايقاف كل اتوبيسات الرحلات التي تنتقل بين المحافظات .

وأشار محافظ الجيزة إلى أنه تم التنسيق مع قطاع امن الجيزة للتحكم في الحركة على الشوارع الرئيسية وحركة المرور وخاصة في الشوارع المطلة على كورنيش النيل لمنع التكدس والتزاحم من المواطنين واتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين .

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وتابع محافظ الجيزة ميدانيا الاعمال الانشائية لمحور ترعه الزمر ومتابعة تركيب الكمرات لكوبري المحور المتقاطع مع شارع الهرم .

وفي نهاية الجوله اكد محافظ الجيزة علي وعي المواطنين واستجابتهم وإلتزامهم بالقرارات والتوجيهات الصادرة للحفاظ على سلامتهم والإحتفال بهذه المناسبة مع اسرهم في المنازل .

واغلقت محافظة الجيزة اليوم، جميع البواخر والمراسي النيلية و الحدائق والمتنزهات العامة غلقا كاملا امام المواطنين والذى بدأ أمس الاحد ويستمر قرار الغلق حتي صباح غدا الثلاثاء ، بالتزامن مع احتفالات عيد الربيع وعيد القيامة، وذلك لمنع التجمعات في ظل الإجراءات التي تنفذها الدولة لمنع انتشار فيروس كورونا.