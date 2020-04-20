شكرا لقرائتكم خبر عن وزارة الزراعة تقدم روشتة لمزارع الجوافة والعنب لزيادة الإنتاج والصادرات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ينشر ”الخليج 365” عددا من الإرشادات الفنية التى اتخذتها الإدارة المركزية للبساتين والمحاصيل الزراعية بقطاع الإرشاد الزراعى بوزارة الزراعة والخاصة بمزارع الجوافة والعنب لزيادة الإنتاج والمعروض والصادرات خلال الفترة الحالية.

ومن أهم الممارسات الجيدة الخاصة بحدائق الجوافة:

- استكمال غرس الشتلات بالأراضي الجديدة مع العناية بالري علي فترات متقاربة.

- الاهتمام بالرى وخاصة الأشجار المبكرة التزهير حيث يؤدي العطش إلي تساقط الأزهار قبل العقد .

- التسميد في حالة الاراضي الغمر يضاف من 100 :150 كجم سلفات نشادر للفدان وفي حالة الأراضي ري بالتنقيط يتم كالتالي:

- الرية الأولي 3كجم نترات كالسيوم للفدان .

- الرية الثانية 3 كجم سلفات النشادر للفدان .

- الرية الثالثة 2 لتر حامض نتريك للفدان .

- الرية الرابعة 3 كجم سلفات بوتاسيوم للفدان .

أهم الإرشادات لمحصول العنب الصيفى:

-الاستمرار في التطويش للأفرع الرئيسية والأفرع الثانوية عندما يصل طولها إلى 30- 50سم .

-التخلص من الحشائش الموجودة بالمزرعة.

-فحص النموات الحديثة لمقاومة الحشرات الثاقبة الماصة والتعفير ضد البياض الزغبي حسب توصيات برنامج المكافحة الموصي به من وزارة الزراعة .

-الاستمرار في إزالة السرطانات وتربيط الفروع ورفعها علي السلك باستخدام البلاستيك.

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-زيادة عدد الخراطيم إلى 2خرطوم بدل من خرطوم واحد في حالة التنقيط.

وعن طرق التسميد ، في حالة الري بالتنقيط :

ـ الرية الأولى : يضاف 2 لتر حامض هيوميك أسد للفدان .

- الرية الثانية : 3كجم نترات كالسيوم للفدان .

ـ الرية الثالثة : 2 لتر حامض فوسفوريك للفدان .

- الرية الرابعة : يضاف 3 كجم سلفات نشادر للفدان .

- الرية الخامسة : يضاف 4 كجم سماد مركب 19 ـ 19 ـ 19 للفدان.

- الرية السادسة : يضاف 4 كجم سلفات بوتاسيوم للفدان .

التسميد الورقى:

- يتم الرش الورقي بمعدل مرة كل شهر و يكون في حالة ظهور أعراض نقص العناصر على الأشجار يكرر و يتم كالآتي :

350 جم حديد مخلبي + 150 جم زنك مخلبي + 150 جم منجنيز مخلبي + 75جم ماغنسيوم + 50جم بوركس + 50جم سلفات نحاس + 200جم يوريا.

الري: يتم الري اليومي ، 20 دقيقة ري بدون تسميد +20دقيقة ري بتسميد +10دقائق غسيل الشبكة من التسميد مباشرة .