شكرا لقرائتكم خبر عن إنقاذ مسن بلا مأوى ببورسعيد ونقله المستشفى للتأكد من عدم إصابته بكورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت وزارة التضامن الاجتماعى، أن فريق التدخل السريع فى بورسعيد أنقذ مسن بلا مأوى بناء على الشكوى الورادة للفريق من منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة بشأن وجود مسن بلا مأوى يدعى محمد ح.ع، يبلغ من العمر 54 عاما بمستشفى بورسعيد العام بعد تلاقيه الرعاية الطبية الأزمة لحالته، ولكنه بلا مأوى وعليه فقد قامت الإسعاف بنقله إلى مستشفى الحميات لإجراء تحليل pcr له للتأكد من عدم إصابته بفيروس كورونا المستجد.

يأتى ذلك ضمن الإجراءات الاحترازية التى وجهت بها نفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعى فى شأن إيداع الحالات الأشخاص بلا مأوى بدور الرعاية الاجتماعية حفاظا على النزلاء والعاملين الموجودين بهذه الدور لمنع انتشار فيروس كورونا.

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وجاءت نتيجة التحليل سلبية وعلى الفور قام فريق التدخل السريع ببورسعيد بنقله إلى دار حياة كريمة لكبار السن بلا مأوى ببورسعيد لتلاقى كافة أوجه الرعاية الاجتماعية.

كانت نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعى، قد نسقت مع وزراء الصحة والسكان والتعليم العالى والبحث العلمى والشباب والرياضى وعدد من رؤساء الجامعات بتجهيز عددا من المدن الجامعية ومراكز الشباب فى عدد من المحافظات لاستقبال الحالات المصابة بفيروس كورونا وذلك بناءا على توجيهات رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولى وفى إطار خطة الحكومة المصرية لمواجهة فيروس كورونا.

وأوضحت نيفين القباج، أنه تم حتى الآن تجهيز 6185 سريرا بتكلفة 25 مليون جنيه من بنك ناصر الاجتماعى والمؤسسة العامة للتكافل الاجتماعى، لافتة إلى أن الوزارة قامت بتجهيز بعض الأماكن التى تم تشغيلها فعلياً من قبل وزارة الصحة وهى المدينة الجامعية بالدقهلية ومركز شباب أبوقير بالإسكندرية والمدينة الشبابية بالطود بالأقصر والمدينة الجامعية بأسيوط وبيت الشباب بالبلاجات بالإسماعيلية والمدينة الجامعية بالمنيا والمركز العلمى للشباب والرياضة بدمياط بطاقة استيعابية 2785 سريرا.