"إير كايرو" تسير رحلة خاصة إلى الجزائر وبرشلونة لعودة المصريين العالقين

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تسير شركة " إير كايرو" إحدى شركات الطيران التابعة لوزارة الطيران المدني المصري رحلة استثنائية بخط سير من الجزائر إلى برشلونة ثم العودة إلى مطار مرسى علم الدولية الخميس القادم ، لعودة العالقين المصريين، لعودة العالقين المصريين وذلك بالتنسيق مع وزارة الخارجية والهجرة الخميس القادم .
ومن المقرر أن يخضع جميع الركاب العائدين لإجراءات الحجر الصحي، وسيتم وضعهم لمدة 14 يومًا بأحد الفنادق السياحية بمرسى علم في إطار خطة الدولة لمكافحة انتشار فيروس كورونا المستجد.
يشار إلى أن مصر للطيران سوف تبدأ من غد الثلاثاء في تسيير عدد من الرحلات الاستثنائية لعودة العالقين المصريين مع عدد من الدول من ذوي الحالات الانسانية والطارئة وذلك بالتنسيق مع وزارات الطيران والهجرة والخارجي ، ومن المقرر ان يتم وضع جميع الركاب العائدين بالحجر الصحى فى احد الفنادق المخصصة لذلك لمده 14 يوما ضمن توصيات وزارة الصحة.
كانت سلطة الطيران المدنى المصرية أعلنت توقف حركة الطيران المدني بمصر، سواء القادم أو المغادر من المطارات المصرية منذ 19 مارس الماضي، واستثنى الخطاب 5 حالات من التعليق، منها رحلات الشحن الجوي، ورحلات الشارتر لتتمكن من عودة الأفواج السياحية بعد انتهاء برامجهم دون استقدام أفواج جديدة، ورحلات الإسعاف الدولية والرحلات الداخلية داخل الدولة.
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