شكرا لقرائتكم خبر عن التموين تطلق غدا سيارات محملة بالسلع فى شوارع وميادين الجيزة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تواصل وزارة التموين والتجارة الداخلية ممثلة فى مديرية التموين بمحافظة الجيزة غدا الثلاثاء إطلاق سيارات مجهزة ومحملة بالسلع الغذائية اللحوم المجمدة والطازجة، والدواجن، وكذلك الرنجة ، بجانب متابعة انتظام اليات عمل المخابز لإنتاج الخبر المدعم وذلك في إطار حرص الدولة، ووزارة التموين للتخفيف عن المواطنين.

يأتى ذلك فى إطار توجيهات الدكتور على المصيحلى وزير التموين والتجارة الداخلية بشأن توفير كافة السلع الغذائية للمواطنين بأسعار مخفضة مقارنة بنفس المنتجات فى الاسواق الاخرى حيث تقوم هاله غريب سيد وكيل مديرية التموين بمحافظة الجيزة، بمتابعة إطلاق السيارات المتنقلة والمحملة بالسلع لطرحها للمواطنين بالأماكن الأكثر تكدساً بالسكان بجانب متابعة عمل اللجان لتكثيف الرقابة على الأسواق.

ويأتى ذلك فى الوقت الذى وجه فيه الدكتور على المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية، بتوفير كافة السلع الغذائية وغير الغذائية بمنافذ المجمعات الاستهلاكية وفروع الشركات التابعة إضافة إلى توفير سلع رمضان "الياميش" فى كافة فروع ومنافذ المجمعات الاستهلاكية استعدادا لشهر رمضان لتلبية احتياجات المواطنين.

فيما تواصل شركات المجمعات الاستهلاكية التابعة لوزارة التموين والتجارة الداخلية، طرح منتجات شهر رمضان فى المنافذ، حيث يتم طرح بلح نصف جاف عبوة 400 جرام بـ8 جنيهات، وعبوة 700 جرام بسعر 15 جنيه وعبوة وزن 1.4 كيلو بسعر 30 جنيه، كما يتم طرح بلح جاف " شنطة رمضان " بسعر 11 جنيه للكيلو، وبلح فاخر جاف بسعر الكيلو 15 جنيه، وكذلك طرح زبيب مصرى عبوة 500 جرام بسعر 17.5 جنيه، وزبيب إيراني زنه 500 جرام بسعر 40 جنيها.