شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس الجالية المصرية بلبنان: توزيع مساعدات على أبناء الجالية المتضررين من تدهور الاقتصاد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال رئيس رابطة الجالية المصرية فى لبنان الدكتور أحمد ياقوت، إن الرابطة بدأت فى توزيع مساعدات على الفئات الأكثر احتياجا من أبناء الجالية المصرية، والذين تضرروا بصورة كبيرة جراء الظروف الاقتصادية شديدة الصعوبة التى يشهدها لبنان منذ شهر سبتمبر الماضى وتوقف الأعمال والأشغال بسبب فيروس "كورونا".

وأضاف ياقوت - فى تصريح لوكالة أنباء الشرق الأوسط - أن المساعدات تأتى فى إطار الحرص على التكافل والتضامن الاجتماعي، وتشمل الفئات الأكثر احتياجا من أبناء الجالية المصرية فى مختلف المحافظات اللبنانية، لافتا إلى أن هذه المبادرة تأتى بالتنسيق والتعاون مع السفارة المصرية فى لبنان.

وأوضح أن توقف العمل وقطاعات الإنتاج فى لبنان جراء الأوضاع الاقتصادية التى تشهد تراجعا حادا ووضعا استثنائيا، فضلا عن أزمة وباء "كورونا"، ألحق أضرارا بصورة ملحوظة بأوضاع العمالة المصرية؛ الأمر الذى استدعى تكثيف التواصل مع أبناء الجالية المصرية والوقوف على أوضاعهم والتدخل لمساعدتهم قدر المستطاع بما يعينهم على تجاوز الظروف الراهنة الدقيقة.

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وأكد أن هذه المبادرة يساهم فيها رجال أعمال مصريون يعملون فى لبنان، مشيرا إلى أن الجانب المتعلق بتوزيع حصص غذائية استفاد منه حتى الآن حوالى 3200 مواطن من أبناء الجالية المصرية، وأن عملية التوزيع مستمرة بما يتيح لمزيد من المواطنين المصريين الأكثر احتياجا الاستفادة منها.

وأشار ياقوت إلى أن رابطة الجالية ساهمت أيضا فى تقديم المساعدة فى إنهاء الإجراءات الخاصة بالراغبين فى الترحيل الطوعى بالتعاون مع الجانب اللبنانى ممثلا فى جهاز الأمن العام، داعيا جميع المصريين الذين خالفوا نظام الإقامة والراغبين فى العودة إلى مصر، سرعة التقدم بطلبات ترحيل طوعى إلى السفارة المصرية ليتسنى اتخاذ الإجراءات اللازمة مع الأمن العام اللبنانى ويتمكنوا من السفر بمجرد استئناف حركة الطيران.