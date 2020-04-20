كوكب الزهرة ونجوم الجبار يزينان سماء مصر والوطن العربى الليلة

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يستمر كوكب الزهرة هذا الأسبوع في التألق كـ"نجمة السماء" فبعد غروب الشمس مساء اليوم الإثنين 20 أبريل 2020 والانتقال نحو بداية الليل يرصد باتجاه وهو يقع إلى شمال (أعلى اليمين) نجم الدبران.

وكشفت الجمعية الفلكية بجدة فى تقرير لها، أنه من ناحية اخرى وبعد حلول الظلام مباشرة هذا الأسبوع ، لا تزال مجموعة نجوم الجبار (الجوزاء) ترصد في الجنوب الغربي وعند رسم خط وهمي يمتد من نجومه الثلاثة (الحزام) إلى اليسار نجم الشعرى اليمانية ويمينًا نجد الدبران (وأعلى يمين الدبران ، الزهرة.

بالنسبة للنجم منكب الجوزاء فقد عاد الآن تمامًا إلى طبيعته حيث يبلغ لمعانه الظاهري +0.4 ، بعد تراجعه غير المعتاد في السطوع في الشتاء الماضي والذي وصل إلى القاع عند +1.6 في شهر فبراير .

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يذكر أنه رصد مؤخرا القمر البدر والذى زين السماء، كأكبر بدر عملاق هذه السنه 2020 فحجمه الظاهري وسطوعة هو الأكبر مقارنة بباقي الأقمار البدر الأخرى هذا العام 2020 ، حيث أوضحت الجمعية في تقرير لها وقت الظاهرة، أن هذه الظاهرة الجميلة لإطلالة هذا القمر البدر مطلع فصل الربيع تبث في نفوسنا بأن الأمل في كل مكان، مضيفة : تعرف هذه الظاهرة علميا ( قمر الحضيض ) ، فمن المعروف ان الحجم الظاهري للقمر في قبة السماء متغير وذلك لأنه يتحرك في مدار بيضاوي حول الأرض، احد جانبيه يسمى ( الحضيض) على بعد حوالي 50,000 كيلومتر من الجانب الاخر ( الاوج)، واقمار البدر التي على جانب الحضيض من مدار القمر تبدو كبيرة ومشرقة.