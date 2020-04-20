تعرف على توقيت رحلات مصر الطيران لإعادة المصريين العالقين بالخارج

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تنشر ”الخليج 365” تاريخ وتوقيت الرحلات التى أعلنت عنها وزارة الطيران المدني لعودة المصريين العالقين بالخارج بسبب انتشار فيروس كورونا، ومن المقرر أن يتم تسيير 22 رحلة من لشركتي مصر للطيران وإير كايرو، الي عدة دول بدأ من غد الثلاثاء وعلي مدار 10 أيام حتي الخميس 30 أبريل. واليكم تاريخ وتوقيت الرحلات: الثلاثاء 21 ابريل رحلة شركة مصر للطيران القاهره / بيروت والعودة بيروت / مرسي علم إقلاع الساعه 16.55 محلي الأربعاء 22 ابريل مصر للطيران القاهره / الرياض والعوده الرياض / مرسي علم إقلاع الساعة 08:30 صباحا الخميس 23 ابريل مصر للطيران القاهره / واشنطن والعوده واشنطن / مرسي علم إقلاع الساعة 11 صباحا مصر للطيران القاهرة / كازابلانكا والعوده كازابلانكا / مرسي علم إقلاع الساعة 08:05 صباحا مصر للطيران القاهره / امستردام والعودة امستردام مرسي علم إقلاع الساعه 09:50 مصر للطيران القاهره / موسكو والعوده موسكو / مرسي علم إقلاع الساعه 10:40 مصر للطيران القاهره / البحرين والعودة البحرين / مرسي علم إقلاع الساعه 14:00 مصر للطيران القاهره / بومباي والعودة بومباي / مرسي علم إقلاع الساعه 16:45 مصر للطيران القاهره / جوانزو والعودة جوانزو / مرسي علم إقلاع الساعة 23:30 إير كايرو يوم الخميس 23 ابريل القاهره / فرانكفورت والعودة فرانكفورت / مرسي علم اقلاع الساعه 12:00 القاهره / المالديف والعوده المالديف / مرسي علم اقلاع الساعه 09:30 القاهرة / الجزائر والعوده Advertisements الجزائر / مرسي علم إقلاع الساعة 09:30 القاهرة / برشلونه والعودة برشلونه / مرسي علم اقلاع الساعة 09:30 الجمعة 24 ابريل مصر للطيران القاهره / واشنطن والعوده واشنطن / مرسي علم إقلاع 11:00 القاهره / جوهانسبرج والعوده جوهانسبرج / مرسي علم اقلاع الساعه 23:10 القاهره / بانجكوك بانجكوك / كوالالامبور كوالالامبور / مرسي علم بانجكوك / مرسي علم الاقلاع 23:30 اير كايرو يوم الجمعة 24 ابريل القاهره / اثينا والعوده اثينا / مرسي علم اقلاع 09:30 القاهره / بلجراد والعوده بلجراد / مرسي علم اقلاع الساعة 09:30 الأحد 26 ابريل شركه اير كايرو القاهره / فرانكفورت والعوده فرانكفورت / مرسي علم إقلاع الساعه 10:00 الاثنين 27 ابريل شركة إير كايرو القاهره / كييف والعوده كييف / مرسي علم إقلاع 09:30 الثلاثاء 28 ابريل شركه اير كايرو القاهره / جاكرتا. والعوده جاكرتا / مرسي علم إقلاع 09:30 الخميس 30 ابريل شركه اير كايرو القاهره / اديس اديس / نيروبي والعوده نيروبي / مرسي علم إقلاع 07:30 وكانت سلطة الطيران المدنى، أعلنت توقف حركة الطيران المدني بمصر، سواء القادم أو المغادر من المطارات المصرية منذ 19 مارس الماضي ، واستثنى الخطاب 5 حالات من التعليق، منها رحلات الشحن الجوي، ورحلات الشارتر لتتمكن من عودة الأفواج السياحية بعد انتهاء برامجهم دون استقدام أفواج جديدة، ورحلات الإسعاف الدولية والرحلات الداخلية داخل الدولة.

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