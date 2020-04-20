مباحث التموين.. يد تطبق الحظر وأخرى تكافح غش التجار (فيديو)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد شعبان:

3 دقائق هي مدة مقطع فيديو أعده قطاع الإعلام والعلاقات العامة بوزارة الداخلية، يرصد أبرز الجهود الأمنية للإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة الداخلية لمكافحة جرائم الغش التجاري، واستغلال البعض الظروف الراهنة في التربح بطريقة غير مشروعة.

خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية أسفرت الجهود عن ضبط 8 آلاف قطعة كمامة طبية غير مطابقة للمواصفات و15 ألف متر قماش مجهولة المصدر داخل مصنع بدون ترخيص في الإسكندرية، ومداهمة مصنع كمامات غير مرخص في المنوفية، بإجمالي مضبوطات 3 آلاف كمامة و210 آلاف متر قماش.

وألقت القوات القبض على 3 أشخاص بالجيزة يديرون مصنعا لإنتاج الكمامات والقفازات الطبية من خامات رديئة تمهيدا لطحرها للبيع، والتحفظ على 20 ألف كمامة و2000 قفاز غير مطابقة للمواصفات القياسية فضلا عن ضبط مسؤول شركة مستلزمات طبية بدون ترخيص في القاهرة بحوزته 10 آلاف كمامة وقفاز مجهولة المصدر.