مصدر يوضح عقوبة طالبة "تيك توك" المتهمة بالتحريض على أعمال منافية للقيم

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد عاطف:

قال مصدر مسئول بكلية الآثار جامعة القاهرة، إن نتيجة التحقيقات مع الطالبة المتهمة بالتحريض على ارتكاب أفعال منافية للتقاليد الجامعية من خلال تطبيق "تيك توك"، قد تسفر إلى فصلها نهائيًا من الكلية لو ثبت أنها حثت الطالبات على ارتكاب أفعال لا تتفق مع القيم والتقاليد المجتمعة والجامعية، وتوافر سوء النية.

وأضاف المصدر في تصريحات خاصة لـ"الخليج 365"، أنه سيتم استدعاء الطالبة إلى التحقيق، ومواجهتها بكل الفيديوهات وكل ما أثير حولها، وبناء عليه ستتخذ لجنة التحقيق حكمها.

يأتي هذا عقب قرار الدكتور محمد الخشت، رئيس جامعة القاهرة، بإحالة طالبة بكلية الآثار إلى التحقيقات لاتهامها بارتكاب بسلوكيات تتنافى مع الآداب العامة والقيم والتقاليد الجامعية.

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وقال الخشت، في بيان رسمي صادر عن جامعة القاهرة، اليوم الاثنين، إن الجامعة تلقت العديد من الرسائل حول قيام إحدى الفتيات تدعي الانتماء لجامعة القاهرة، وأثارت مواقع التواصل الاجتماعي "الفيسبوك"، خلال الساعات الماضية بدعوة الفتيات بفتح الكاميرات وتسجيل فيديوهات غير لائقة مقابل مبالغ مالية.

وأشار الدكتور الخشت إلى أنه فور تلقيه الرسائل تم عمل بحث عن الاسم بين كليات الجامعة، وتبين أنها طالبة باقية للإعادة بالفرقة الثانية بكلية الآثار، مؤكدًا إحالة الطالبة إلى التحقيقات لاتخاذ الإجراءات القانونية ضدها، ومشددًا على أن الجامعة ستتخذ أقصى عقوبة ضد الطالبة، والتي قد تصل للفصل النهائي من الجامعة، لارتكاب أفعال لا تتناسب مع القيم والتقاليد الجامعية، ولا تليق بمكانة طالبة جامعية في جامعة القاهرة.

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