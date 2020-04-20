شكرا لقرائتكم خبر عن «التدخل السريع» ينقذ مسن بلا مأوى في بورسعيد والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قالت وزارة التضامن الاجتماعي إن فريق التدخل السريع المركزي أنقذ مسن بلا مأوى ببورسعيد، وتم نقله إلى دار حياة كريمة لكبار السن بلا مأوى لتلقي كافة أوجه الرعاية الاجتماعية.

وأوضحت الوزارة، في بيان لها: «بناء على الشكوى الورادة لفريق التدخل السريع المركزي من منظومة الشكاوي الحكومية الموحدة بشأن وجود مسن بلامأوى يدعى (محمد ح.ع)، يبلغ من العمر ٥٤عاما بمستشفي بورسعيد العام، بعد تلقيه الرعاية الطبية اللازمة لحالته، ولكنه بلامأوى وعليه فقد قامت الإسعاف بنقله إلى مستشفى الحميات لإجراء تحليل pcr له للتأكد من عدم إصابته بفيروس كورونا المستجد».

وأضاف البيان: «وجاءت نتيجة التحليل سلبية، وعلى الفور قام فريق التدخل السريع ببورسعيد بنقله إلى دار حياة كريمة لكبار السن بلا مأوى ببورسعيد لتلقي كافة أوجه الرعاية الاجتماعية».

يأتي ذلك ضمن الإجراءات الاحترازية التي وجهت بها نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي، في شأن إيداع الحالات الأشخاص بلامأوى بدور الرعاية الاجتماعية حفاظا على النزلاء والعاملين الموجودين بهذه الدور لمنع انتشار فيروس كورونا.