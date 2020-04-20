شكرا لقرائتكم خبر عن خروج متعاف من «عزل قها» ليرتفع العدد إلى 76 حالة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار أعلن مستشفى قها المركزي، الإثنين، خروج متعافٍ جديد من فيروس «كورونا» المستجد، مقيم بمحافظة الشرقية، ليرتفع عدد الحالات التي غادرت المستشفى إلى 76 حالة على مدى الأيام الماضية. الوضع في مصر

اصابات Advertisements 3,144

تعافي 732

وفيات 239

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