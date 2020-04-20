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شكرا لقرائتكم خبر عن ممرض يلهو مع أطفال داخل «عزل قها» (صور) والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
في لافتة إنسانية، قام ممرض، أحد أعضاء الطاقم الطبي بمستشفي الحجر الصحي بقها، بتخصيص جزء من وقته للهو مع الأطفال المتواجدين بالحجر الصحي لإدخال السرور عليهم.
وقال الممرض في تصريحات صحفية، الإثنين، إن الفريق الطبي بالمستشفى يعمل كروح واحدة، وأكثر ما يشغلهم الأطفال الذين قد يبكون غير مدركين لفكرة الحجر الصحي، لذلك فضمن البروتوكول الذي تطبقه المستشفى في العلاج، مراعاة الحالة النفسية، لذا فيقوم التمريض بين الحين والآخر باللعب مع الأطفال، وجلب الألعاب لهم لإدخال السرور والفرحة عليهم«.
فيما أكدت الدكتورة سعاد حتاتة، رئيس الفريق الطبي بالمستشفى، أن الفريق الطبي أسرة واحدة ويعاملون المرضى من هذا المنطق، مشيرة إلى أن عدد المتعافين من فيروس «كورونا» بالمستشفى ارتفع إلى 75 حالة بعد خروج 10 جدد، أول أمس، من إجمالي 111حالة استقبلها المستشفى، وتوفي منهم 3 حالات.
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