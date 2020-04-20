شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ بني سويف يتابع ميدانيًا غلق الحدائق والكورنيش في شم النسيم (صور) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

اطمأن الدكتور محمد هاني غنيم، محافظ بني سويف، على تطبيق قرارات رئاسة مجلس الوزراء، والإجراءات التي تنفذها المحافظة بشأن منع كافة صور تجمع المواطنين في الأماكن العامة تزامنا مع أعياد شم النسيم، ضمن الخطة الشاملة للدولة لمجابهة فيروس كورونا المستجد.

وتفقد «غنيم» عددا من المواقع والأماكن والتي شملت ميادين وشوارع المدينة العاصمة، انتهاءً بمدينة بني سويف الجديدة – شرق النيل، برفقة اللواء هشام شادي السكرتير العام، والمحاسب وجيه عبدالرازق رئيس مدينة بني سويف، والعميد حسام الشايب مدير عام المرور، وعدد من التنفيذيين المعنيين.

بدأ محافظ بني سويف جولته بالمرور على طول الكورنيش، للتأكد من تطبيق القرارات الوزارية وإجراءات المحافظة، حيث قد أصدر المحافظ قرارا بغلق كافة المتنزهات بالمنطقة، وأيضا وزارة الداخلية قررت غلق الطرق بمناطق الكورنيش على مستوى المحافظات، متجولا بكل المنطقة وعلى جانبي وأسفل الكورنيش، لاسيما وأن الكورنيش من المناطق الحيوية والمتنفس الأساسي للأسر السويفية في مثل هذه المناسبات.

وأشاد بجهود رجال الشرطة بالتعاون مع الأجهزة التنفيذية من خلال التمركزات الأمنية المنتشرة بطول منطقة الكورنيش، وكذا مداخل ومخارج الميادين والشوارع الرئيسية، ومثنيا على استجابة والتزام المواطنين بالقرارات والإجراءات الاحترازية المنفذة، حيث جسد المشهد اليوم مدى وعي المواطنين وتفهم لأهمية مثل تلك الإجراءات الاحترازية، داعيا المولى عز وجل أن يعم الشعب المصري بصفة عامة وأبناء بني سويف بصفة خاصة الأمن والسلام، مطمئنا كل المواطنين بأن «القادم خير بإذن الله».

وشملت الجولة تفقد جميع الحدائق والمتنزهات العامة، والمتنزهات على كورنيش النيل ومواقف السيارات، والشوارع الرئيسية والاطمئنان على أن الشارع السويفي يسوده الهدوء، وأنه يتم اتخاذ التدابير اللازمة لمنع أية مخالفة لذلك بالتنسيق بين الجهات الأمنية والتنفيذية، لعدم السماح بأي شكل من الأشكال لأي تجمع من المواطنين، مشيرا إلى أنه يجري متابعة الالتزام بالقرارات على مدار الساعة من خلال لجان المتابعة الميدانية بالمحافظة والوحدات المحلية بالمدن والقرى، والاتصال الدائم بين غرفة العمليات الرئيسية وإدارة الأزمات بديوان عام المحافظة وغرف العمليات بالوحدات المحلية والمديريات الخدمية.

وجدد محافظ بني سويف مناشدته لكل المواطنين على مستوى المحافظة بأهمية استمرار الالتزام بإجراءات وقرارات الدولة، مشددا على أنه يراهن دائما على وعي المواطن السويفي، الذي لديه قناعة بأهمية تلك الاجراءات المنفذة لحمايته وأهله ومجتمعه، وأنه سيكون عاملا مساعدا وليس معوقا لجهود الدولة التي لا تدخر جهدا في سبيل تحقيق أمن وسلامة الوطن والمواطنين، وتسير في كل الإتجاهات توازيا ضمن خطة شاملة في هذا الشأن.

وكان محافظ بني سويف قد وجه جميع رؤساء الوحدات المحلية بالمدن والقرى، بتكثيف المرور بالشوارع الرئيسية والميادين لمنع أية تجمعات محتملة للمواطنين، ومتابعة التزام المحال التجارية بمواعيد الغلق، ومنع أية أسواق عشوائية، والتأكيد على عدم السماح بإقامة أية احتفالات بأعياد شم النسيم بالحدائق أو المتنزهات على منطقة الكورنيش بالمراكز التي يمر بها النيل.

Advertisements

كما تم التوجيه بتكثيف أعمال النظافة بالشوارع والميادين ومداخل القرى، بجانب الاستمرار في تنفيذ خطة المحافظة في مجال التطهير والتعقيم للمنشآت الخدمية، خاصة الصحية، وتطهير بعض الشوارع، وبعض القرى، في إطار خطة الدولة الشاملة لمجابهة تداعيات فيروس كورونا.

وتضمنت خطة استعدادات المحافظة لأعياد شم النسيم، تكثيف الحملات الرقابية والتفتيشية على الأسواق والمحال التجارية لمواجهة كافة صور الغش التجاري، خاصة في السلع التي يزداد عليها الطلب في مثل هذه المناسبات كالرنجة والفسيخ وكافة أنواع الأسماك، حفاظا على صحة وسلامة المواطنين، بجانب منع كافة صور التلاعب في أسعار السلع الأساسية.

محافظ بني سويف يتفقد عدد من المواقع والأماكن والتي شملت ميادين وشوارع المدينة

محافظ بني سويف يتفقد عدد من المواقع والأماكن والتي شملت ميادين وشوارع المدينة

محافظ بني سويف يتفقد عدد من المواقع والأماكن والتي شملت ميادين وشوارع المدينة

محافظ بني سويف يتفقد عدد من المواقع والأماكن والتي شملت ميادين وشوارع المدينة

محافظ بني سويف يتفقد عدد من المواقع والأماكن والتي شملت ميادين وشوارع المدينة