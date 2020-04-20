شكرا لقرائتكم خبر عن «شعراوي»: استرداد ٣ ملايين متر وأكثر من 680 فدان من أملاك الدولة الفترة الماضية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تلقى اللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية، الإثنين، تقريراً من غرفة العمليات وإدارة الأزمات بالوزارة حول جهود المحافظات خلال الـ٤٨ ساعة الماضية بشأن التعامل مع مخالفات البناء وإزالة التعديات على أراضى وأملاك الدولة والتصدي لمحاولات بعض المواطنين استغلال ظروف الدولة الحالية أثناء تطبيق الإجراءات الخاصة بمواجهة انتشار فيروس كورونا.

وقال «شعراوي» في تصريحات صحفية، الإثنين، إن المحافظات نجحت في استرداد ٣ مليون و١٦٨ ألف متر مربع من أملاك وأراضى الدولة و٦٨٨٠ فدان بعد التعدى عليها من بعض المواطنين خلال الفترة الماضية بمختلف المحافظات وإقامة مبانى وزراعتها واقامة أسوار عليها مستغلين الظروف التي تمر بها الدولة خلال الفترة الحالية أثناء تطبيق الإجراءات الخاصة بمواجهة انتشار فيروس كورونا .

وأوضح وزير التنمية المحلية أن التقرير أشار إلى أن المحافظات نجحت بالتنسيق والتعاون مع مديريات الأمن وقوات إنفاذ القانون في إزالة ٣٩٦ حالة تعدي بالبناء على أملاك الدولة ليصل إجمالى الإزالات إلى ٢٥٧٨ حالة ليصل ما تم استرداده حتي الان منذ تكليفات رئيس الجمهورية ٣ مليون متر و١٦٨ ألف متر مربع، كما تم إزالة ١٣٥ حالة تعدي بالزراعة على أراضى أملاك الدولة ليصل إجمالي الإزالات إلى ٤٨٣ إزالة ليصل إجمالى الأفدنة المستردة بعد التعدي عليها من المواطنين بالزراعة حوالى ٦٨٨٠ فدان، كما تم إزالة مخالفات للبناء المخالف والعشوائى على مساحة ٢٠٨ الف متر مربع خلال الفترة الماضية حتي اليوم الاثنين، و١٠١٨ حالة إزالة لتعديات بالبناء على ٣٩ فدان أرض زراعية ملكية خاصة للمواطنين ليصل إجمالى عدد الإزالات التي تم القيام بها حتى الآن إلى ٦٣٧٩ حالة إزالة على مساحة ١٥٣٩ فدان وذلك منذ توجيهات القيادة السياسية وتكليفات رئيس الوزراء .

وأشاد شعراوى بالجهود التي قامت بها المحافظات حتى الآن لإزالة كافة التعديات على أراضى أملاك الدولة والبناء المخالف، مشددا على أهمية الاستمرار على مدار اليوم الاثنين لعدم استغلال المواطنين لإجازة شم النسيم والتعدي على أراضي واملاك الدولة وطالب شعراوي باستنفار كافة الأجهزة المعنية بالمحافظات لرصد جميع المخالفات خلال فترات الحظر وعلي مدار اليوم والتعامل معها بمنتهى الحزم والإزالة الفورية لها، واتخاذ الإجراءات القانونية الفورية في هذا الشأن .