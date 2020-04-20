شكرا لقرائتكم خبر عن افتتاح وحدة الغسيل الكلوي الاستراتيجية بمعهد المطرية: «لاستيعاب المحوّلين» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

افتتح الدكتور محمد صلاح الدين زعتر، رئيس الهيئة العامة للمستشفيات والمعاهد التعليمية، الإثنين، وحدة الغسيل الكلوي الاستراتيجية بمعهد الكلى والمسالك البولية بالمطرية.

وقال «زعتر» في تصريحات صحفية، الإثنين، إن الوحدة تأتي في إطار خطة تقديم خدمة طبية أفضل ترفع المعاناة عن كاهل أهلنا من المرضى، مشيرًا إلى أن المعهد تم دعمه بعدد 40 ماكينة غسيل كلوى جديدة مما مكننا من احلال وتجديد الماكينات القديمة الموجودة بالمعهد وافتتاح وحدة الغسيل الاستراتيجية بطاقة 24 ماكينة غسيل كلوى والتى يتم العمل بها اثناء الطوارئ والضغط الزائد على المعهد.

وأضاف الدكتور شريف صوار، مدير معهد الكلى والمسالك البولية، أن الوحدة الجديدة سيتم تشغيلها بكامل طاقتها بالإضافة إلى الوحدة الموجودة بالفعل وذلك لاستيعاب أعداد مرضى الغسيل الكلوى المحولين إلى المعهد نتيجة غلق بعض المستشفيات المحيطة نتيجة للظروف الراهنة لخدمة مرضى الغسيل الكلوي بمنطقة شرق القاهرة.