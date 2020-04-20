شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ الجيزة يتابع ميدانيًا غلق الحدائق والمحال ورفع المخلفات (صور) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قام اللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة، بجولة تفقدية للتأكد من تنفيذ الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا خلال شم النسيم، والتي وضعتها الدولة حفاظاً على صحة وسلامة المواطنين، والتي تشمل غلق الحدائق العامة والمتنزهات والمحال التجارية والمولات والمراسي والبواخر النيلية.

وشملت الجولة شوارع فيصل والهرم والبحر الاعظم وميدان النهضة وحدائق الحيوان والأورمان وكورنيش شارع النيل وميدان الجلاء وإمبابه وشارع الوحدة والبوهي والأقصر وبشتيل ومطار إمبابة وجامعة الدول العربية وناهيا والبطل أحمد عبدالعزيز والسودان.

وشدد «راشد» على رؤساء الأحياء والمراكز بالمتابعة الميدانية لتنفيذ قرارات رئيس الوزراء المتعلقة بمنع التجمعات يوم شم النسيم ومنع إقامة أية مظاهر احتفاليات أو فعاليات للحد من انتشار فيروس كورونا، مع التأكد من الغلق الكامل للمولات والمحال التجارية وكل المتنزهات والحدائق العامة وايقاف كل اتوبيسات الرحلات التي تنتقل بين المحافظات.

وأشار المحافظ إلى أنه تم التنسيق مع قطاع أمن الجيزة للتحكم في الحركة على الشوارع الرئيسية وحركة المرور وخاصة في الشوارع المطلة على كورنيش النيل لمنع التكدس والتزاحم من المواطنين واتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

وتابع محافظ الجيزة ميدانيا الأعمال الإنشائية لمحور ترعة الزمر ومتابعة تركيب الكمرات لكوبري المحور المتقاطع مع شارع الهرم.

وفي نهاية الجولة، أكد «راشد» على وعي المواطنين واستجابتهم والتزامهم بالقرارات والتوجيهات الصادرة للحفاظ على سلامتهم والاحتفال بهذه المناسبة مع أسرهم في المنازل.

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جولة محافظ الجيزة

جولة محافظ الجيزة

جولة محافظ الجيزة

جولة محافظ الجيزة