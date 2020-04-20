شكرا لقرائتكم خبر عن «العالمية للسكتة الدماغية» تمنح مركز الطب النفسي بجامعة طنطا الميدالية الذهبية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلن الدكتور مجدي سبع، رئيس جامعة طنطا، اليوم الاثنين، فوز مركز الطب النفسى وأمراض المخ والأعصاب بالميدالية الذهبية من المنظمة العالمية للسكتة الدماغية لجودة الخدمات المقدمة لمرضي السكتة الدماغية.

أوضح الدكتور أحمد غنيم، عميد طب طنطا ورئيس مجلس إدارة المستشفيات الجامعية، أن إجمالي حالات حقنة الجلطة بلغ ١٥٧ حالة منذ افتتاح مركز السكتة الدماغية في يناير الماضي بواقع ٢٥حالة خلال شهر يناير، و٧٠ حالة في فبراير، و٥٠ حالة في مارس، و١٢ حالة خلال الشهر الجاري، في حين بلغ عدد حالات القسطرة المخية التي تم إجراؤها ٧٣ حالة بواقع ١٨ حالة (يناير)، و٢١ حالة (فبراير)، ٢٢ حالة (مارس)، و١٢ حالة ابريل.

وأضاف «غنيم» أن مركز الطب النفسى وأمراض المخ والأعصاب من أكبر المراكز الطبية، من حيث استقبال عدد الحالات وعلاج السكتة الدماغية ونزيف المخ على مستوى الجمهورية، موضحا أن المركز يضم ١٦ سرير لخدمة مرضى القسطرة المخية و٢٢ سرير لخدمة مرضى الجلطات ونزيف المخ.

وأشاد عميد طب طنطا بالدعم اللامحدود للدكتور مجدي سبع رئيس الجامعة، موجها الشكر لفريق العمل وجميع أعضاء هيئة التدريس، وعلي رأسهم الدكتور ايهاب شوقي المدير السابق لمركز الطب النفسي، والدكتور وفيق بهنسي صاحب فكرة مشروع طنطا للسكتة الدماغية، والدكتور حازم عبدالخالق المدير الحالي لمركز الطب النفسي، والمدرسين المساعدين والأطباء المقيمين.