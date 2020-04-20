شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ الإسماعيلية يشكر المواطنين على التزامهم بالحظر (صور) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

وجه اللواء شريف فهمى بشارة، محافظ الإسماعيلية، الشكر للمواطنين على التزامهم بالحظر وعدم النزول إلى الشواطئ والمنتزهات والحدائق بالمحافظة حفاظا على صحتهم ومكافحة فيروس كورونا.

كما وجه «بشارة» الشكر للمواطنين من خارج المحافظة الذين استجابوا لقرارات الحكومة بعدم الذهاب إلى المصايف، معربا عن أمله في عودتهم العام القادم بعد انتهاء جائحة كورونا.

واستنكر المحافظ ما قامت به بعض الصبية، حسب قوله، من إشعال حرائق في منطقة المحطة الجدية ضمن عادات اجتماعية غير صحية وقانونية، مؤكدا أنه تم إلقاء القبض على أربعة من مشعلى الحرائق وإحالتهم إلى النيابة العامة، مؤكدا أن حالة الهدوء بالمحافظة أهم ما يميز المحافظة وأنه حريص على بقاءها وخاصة في فترة مكافحة فيروس كورونا.

وأكد أن الإسماعيلية من أقل المحافظات إصابة على مستوى مصر بسبب وعى الناس والتزامهم، مطالبا إياهم بالبقاء بمنازلهم حتى يتم القضاء تماما على فيروس كورونا.

وقام المحافظ بجولة تفقدية للحدائق والمنتزهات والشواطئ وجناين نمرة 6 التاريخية بالمحافظة للتأكد من التزام المواطنين وعدم النزول في أي مكان. ووجه الشكر لقوات الأمن التي تتولى تأمين الحظر ومنع أي محاولات لاختراقه من أي شخص.

محافظ الإسماعيلية يتفقد الحدائق والمنتزهات والشواطىء فى شم النسيم

محافظ الإسماعيلية يتفقد الحدائق والمنتزهات والشواطىء فى شم النسيم

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محافظ الإسماعيلية يتفقد الحدائق والمنتزهات والشواطىء فى شم النسيم

محافظ الإسماعيلية يتفقد الحدائق والمنتزهات والشواطىء فى شم النسيم

محافظ الإسماعيلية يتفقد الحدائق والمنتزهات والشواطىء فى شم النسيم

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