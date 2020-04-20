شكرا لقرائتكم خبر عن «جمايكا» و«اللنبي» الأكثر حزنًا.. كيف أثر إغلاق «حديقة الجيزة» على الحيوانات؟ (تفاصيل) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال الدكتور محمد رجائي، رئيس الإدارة المركزية لحدائق الحيوان، الاثنين، إن إغلاق الحديقة إنعكس سلبيا على بعض الحيوانات، مشيرًا إلى أن هذا أول احتفال بعيد شم النسيم وحديقة الحيوان «مغلقة»، وذلك لأول مرة في تاريخها.

وأوضح «رجائي» أن الحيوانات إعتادت رؤية وجوه زوار الحديثة، وكانت تأنس لهم خلال أيام الزيارة، وخاصة القرود الكبيرة مثل الشمبانزي أو القرود الصغيرة والتي تعد الأكثر حزنًا لأنها اعتادت على رؤية يومية للزوار، وهو ما يدفعها من الاقتراب من أي شخص داخل الحديقة خلال فترة النهار، لافتًا إلى أن هذه الحيوانات لا تتحمل الفراغ، موضحًا أن سبع البحر «جمايكا» وسبع البحر «اللنبي»، من الحيوانات الأكثر حزنًا على إغلاق حديقة الحيوان، وهم الأكثر تأثرا بفراقهم بسبب قرارات حظر الدخول للحديقة، لأنهم من هواة «اللعب مع الصغار» من الأطفال.

من جانبها، قالت الدكتورة مها صابر، مدير حديقة الحيوان بالجيزة، إنه رغم أن الحيوانات آكلات العشب تفضل الهدوء إلا أنه مع اعتيادها على الزوار أصبحت تفضل رؤية رواد الحديقة، كما أن الأسود تحب الناس والزوار كثيرًا وينعكس ذلك على رد فعل متميز، لأن حركة زوار حديقة الحيوان تثير الأسود وكأنها تتابع فريستها مما ينعكس على شعورها بالسعادة.

وكشفت «صابر»، عن أن أغلب أنواع الطيور تعشق الإنسان وتفضل رؤية زوار الحديقة، ومنها طيور «الزنجباري» و«المكاويات» أو ما يطلق عليها سلالات الببغاوات التي تصدر صفيرًا يدفعها إلى حب معاكسة الأفراد من الزائرين لها، مشيرة إلى أن حيوان سيد قشطة يفضل الهدوء وخاصة أشهرهم «صدام الكبير»، الذي لا يفضل الإزدحام ويميل إلى الهدوء وهو ما يدفعه إلى أن يرقد بجسده الكبير في أحد الجزر الواقعة داخل بحيرات سيد قشطة.

وفيما يتعلق بأهم الوجبات الغذائية للحيوانات، أكدت «صابر»، أن جميع القرود بأسماءهم، الشهيرة «جمعة» والقرد «الجيبون» والقرد «الكابوشي» يتم تقديم الفاكهة والخضروات في الصباح وتوفير فروع الأشجار للإحساس بالأمان والملاعبة طوال الليل وتقديم الجزر والموز صباحًا، مع توزيع الفول السوداني والبلح على فترات طوال اليوم، وتقديم فروع الأشجار نهاية اليوم كأحد أدوات التسلية.

وكشفت مديرة حديقة الحيوان بالجيزة عن إنه يتم تقديم الشاي بالعسل صباحًا مع الإفطار لـ«الشمبانزي» وعدد من الأغذية المحتوية على فيتامين سي ولكل شمبانزي طريقة في تفضيل الشاي بمكملاته سواء باللبن أو الشاي بالعسل، موضحة أن الشمبانزي «مشمش»، يفضل تناول اللبن البودرة في صورة ملعقة يتم تقديمها له بالفم، بينما يفضل الشمبانزي «البرنس وإنجيي وجوليا وكوكو» أي نوع من الشاي سواء بالعسل أو باللبن أو الشاي السادة، بينما يتم تقديم الخس والجزر والموز والتفاح والفراولة للشمبانزي مع كل وجبة إفطار.

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