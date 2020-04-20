شكرا لقرائتكم خبر عن أجهزة البحر الأحمر تنهي استعداداتها لاستقبال «العائدين من الخارج» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أنهت الأجهزة الأمنية والصحية بالبحر الأحمر، الإثنين، استعداداتهما لاستقبال من رحلات الطيران التي تقل عددًا من المصريين العائدين الخارج لمطار مرسى علم الدولي ضمن إجراءات منع تفشي فيروس كورونا المستجد.

وفور إنهاء وصولهم سيتم توقيع الكشف الطبي عليهم، للتأكد من خلوهم من الفيروس وإخضاعهم للحجر الصحي بعدد من الفنادق والقرى السياحية بمرسي علم في إطار توجيه الرئيس عبدالفتاح السيسي بالعمل على إعادة المصريين العالقين بمختلف دول العالم، بالتنسيق مع وزارات الخارجية والهجرة والسياحة.

ومن المقرر أن يُستقبل مطار مرسي علم أولى الرحلات التي ستصل يوم غدًا الثلاثاء 21 أبريل الحالي من بيروت، ثم رحلة أخرى يوم الخميس ٢٣ أبريل من أسبانيا والجزائر، وأن جميع الرحلات القادمة من الخارج سيخضع ركابها للحجر الصحي بمدينة مرسى علم لمدة 14 يومًا بهدف الحد من انتشار فيروس كورونا المستجد «كوفيد 19».