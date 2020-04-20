شكرا لقرائتكم خبر عن «الأرصاد» تحذر من طقس أول أيام رمضان والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

يتوقع خبراء الأرصاد الجوية، أن يسود الجمعة أول رمضان طقس غير مستقر، حيث يسود ارتفاع في درجات الحرارة نهارًا مع رياح نشطة مثيرة للرمال والأتربة على الوجه البحري والسواحل الشمالية الغربية وجنوب الصعيد، قد تصل لحد العاصفة على القاهرة الكبرى والسواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء وجنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر واضطراب على خليج السويس، وعاصفة على مناطق متفرقة على شمال الصعيد.

كما يتوقع الخبراء سقوط أمطار خفيفة على مناطق متفرقة على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية الغربية والسواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء، والطقس حار على القاهرة الكبرى والوجه البحري وحنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر، معتدل على السواحل الشمالية الغربية والسواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء، شديد الحرارة على شمال وجنوب الصعيد.

وتتراوح درجات الحرارة الصغرى والعظمى على القاهرة الكبرى من 17 إلى 35، الوجه البحري من 17 إلى 34، السواحل الشمالية الغربية 16 إلى 25، السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء من 16 إلى 24، جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر من 23 إلى 34، شمال الصعيد من 21 إلى 38، جنوب الصعيد من 26 إلى 38.

وتشير توقعات الأرصاد إلى انخفاض ملخوظ في درجات الحرارة ثاني وثالث أيام الشهر الكريم، حيث يسود السبت والأحد طقس معتدل مع أمطار خفيفة على مناطق متفرقة، ورياح مثيرة للرمال والأتربة على جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر وشمال الصعيد.

وتتراوح درجات الحرارة الصغرى والعظمى على القاهرة الكبرى من 16 إلى 26، الوجه البحري من 16 إلى 25، السواحل الشمالية الغربية 16 إلى 20، السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء من 17 إلى 22، جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر من 22 إلى 30، شمال الصعيد من 19 إلى 27، جنوب الصعيد من 28 إلى 35.

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