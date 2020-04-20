شكرا لقرائتكم خبر عن الانتهاء من إزالة 18 عقارًا مخالفًا على حرم محور الضبعة بالوراق والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال اللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة، إن المحافظة انتهت من إزالة 18 عقار مخالف متعدي على حرم محور الضبعة في نطاق عزبة الخلايفة بحى الوراق، وجارى استكمال إزالة باقي الـ 35 عقاراً المخالفين، التي تم رصدهم بمنطقة العزبة حتى سطح الأرض.

وأضاف «راشد» أنه تم إزالة 2800 حاله إزالة لعقارات مخالفة خلال الفترة الماضية مع اتخاذ الإجراءات القانونية الفورية حيالها وجارى استكمال إزالة مخالفات البناء على مستوى الأحياء والمراكز يومياً.

وأشار إلى أن العقارات الجاري إزالتها متعدية على حرم المحور استغل المخالفين انشغال الدولة بتنفيذ الاجراءات الوقائية لمجابهة فيروس كورونا وقاموا بالبناء المخالف، مؤكداً أنه سيتم إزالة العقارات بالكامل حتى سطح الأرض لتكون رسالة للمخالفين بعدم تكرار المخالفة، لافتا إلى أنه تم الدفع بمعدات إضافية إلى جانب الاستعانة بمعدات (الجاك هامر) ورفعها اعلي العقارات حتي يتم إنجاز عمليات الإزالة حيث تصل اطوال بعض العقارات إلى 8 أدوار.

وأوضح أن المحافظة مستمرة في محاربة مخالفات البناء والتعديات على الأراضي الزراعية وأراضي أملاك الدولة، مؤكدا أنه مهما بلغ حجم المخالفة سيتم إزالتها، مناشدا مواطني المحافظة بعدم شراء وحدات سكنية في المباني المخالفة حفاظا على أموالهم وأرواحهم.

ولفت إلى التعاون مع مديرية الأمن في ردع المخالفين وترسيخ هيبة الدولة، حيث لن يتم السماح باستغلال بعض المواطنين للظروف الحالية أثناء تطبيق الإجراءات الخاصة بمواجهة فيروس كورونا المستجد وارتكاب مخالفات لتحقيق مكاسب مادية وتربح غير مشروع.

Advertisements