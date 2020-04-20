شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس حزب «المصريين»: تعديلات قانون الطوارئ «موفقة» بسبب كورونا والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
أكد الدكتور حسين أبوالعطا، رئيس حزب «المصريين»، وعضو المكتب التنفيذي لتحالف الأحزاب المصرية، أن مصر تمر بمرحلة شديدة الخطورة بسبب وباء فيروس كوفيد ١٩ والمعروف إعلاميًا بفيروس كورونا المستجد، مشيرًا إلى أن الرئيس عبدالفتاح السيسي يعي هذا الأمر جيدًا ولذلك اتخذ قرارًا بعدة تعديلات في قانون الطوارئ.
وأضاف «أبوالعطا»، في بيان له، أن هذه التعديلات على قانون الطوارئ جاءت في الوقت المناسب وموفقة بكل تأكيد بسبب الظروف الراهنة التي تمر بها البلاد والعالم أجمع والتي تستهدف الحفاظ على حياة المواطنين المصريين، مؤكدا أن المصريين يقفون خلف قيادتهم السياسة في كل خطوة وقرار في ظل وباء يجتاح العالم في مرحلة مريرة؛ لأنهم على ثقة تامة بأن القيادة السياسية لا تتخذ قرارًا إلا في الصالح العام ويثقون ثقة عمياء أن جميع قرارات القيادة السياسية تكون في صالحهم وفي سبيل الحفاظ على حياتهم وسلامتهم.
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