شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس فريق بـ«عزل كفر الدوار»: لدينا 126 مصابًا بـ«كورونا» بينهم 5 أطفال والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال الدكتور محمد شاهين، مدير إدارة الأمراض الصدرية بمحافظة البحيرة، ورئيس فريق الأمراض الصدرية بمستشفى كفر الدوار العام «الشاملة» المخصص للحجر الصحى، إن عدد المصابين بالمستشفى وصل إلى 126 حالة حتى صباح اليوم.

وأضاف «شاهين» في تصريحات صحفية، الإثنين، أن الحالات محولة من مستشفيات محافظات القليوبية والمنوفية دمياط وكفرالشيخ والإسكندرية، بالإضافة إلى الحالات المحولة من مستشفى صدر دمنهور بمحافظة البحيرة.

وأوضح أن من بين الحالات الموجودة في المستشفى 5 أطفال تتراوح أعمارهم بين 6 و15 سنة، وحالتهم مستقرة، وحالة واحدة منهم كانت تعانى من ارتفاع طفيف في درجات الحرارة، ولكنها أيضًا بحالة مستقرة.