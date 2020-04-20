شكرا لقرائتكم خبر عن قصة تطبيق "لايكى" وحنين حسام بعد قرار جامعة القاهرة التحقيق فى فيديوهاتها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - هجوم كبير تعرضت له حنين حسام الطالبة بكلية الآثار جامعة القاهرة، أحد أشهر مستخدمى مواقع التواصل الاجتماعى، المتعلقة بالفيديوهات القصيرة "تيك توك"، و"لايكى"، وذلك بسبب أسلوبها فى تقديم الفيديوهات، ودعوتها لبعض الفتيات فى تقديم محتوى عبر احدى التطبيقات، هو الأمر الذى يدر عليهم دخلا بالدولار، وهو ما أثار حفيظة الكثيرين.



حنين حسام

اليوم، قرر الدكتور محمد الخشت، رئيس جامعة القاهرة، إحالة حنين حسام، الطالبة بكلية الآثار، إلى التحقيقات، بالجامعة لقيامها بسلوكيات تتنافى مع الآداب العامة والقيم والتقاليد الجامعية، وذلك بعد أن تلقت الجامعة العديد من الرسائل حول قيام إحدى الفتيات تدعى انتمائها لجامعة القاهرة، وأثارت مواقع التواصل الاجتماعي "الفيس بوك"، خلال الساعات الماضية وذلك بدعوة الفتيات بفتح الكاميرات وتسجيل فيديوهات غير لائقة مقابل مبالغ مالية، مشددا على أن الجامعة ستتخذ أقصى عقوبة ضد الطالبة وقد تصل للفصل النهائي من الجامعة، لإرتكاب افعال لا تتناسب مع القيم والتقاليد الجامعية.



حنين حسام

القصة بدأت مع حنين حسام عبر تطبيق "لايكى"، وهو تطبيق للفيديوهات القصيرة، يعتمد على تقديم أداء حركى، مع الأغنية أو المقطع الصوتى، وهو نفس الأمر بالنسبة إلى تطبيق تيك توك.

حنين ظهرت فى أحد الفيديوهات من منزلها، ودعت الفتيات إلى العمل من المنزل، والعائد المادى يصل إلى مئات الدولارات، قائلة، "انا عارفة أن فى ناس كتيرة قاعدة فى البيت وأشغالها اتعطلت.. علشان كده انا عملت وكالة على لايكى، الجروب هيكون بنات بس.. أى شاب هيدخل جروب أو واحد مزقوق انا مش هقول ايه اللى هيحصل فيه.. انتوا هتشوفوا بنفسكوا فبلاش علشان ده أكل عيش"



حنين حسام

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حنين حسام (4)

وتابعت حنين عبر الفيديو الذى تسبب فى أزمة كبيرة، "مواصفات البنات اللى انا عاوزاهم مايقلوش عن 18 سنة .. لأن حضرتك هتكوني مذيعة فى أبلكيشن ماينفعش تكونى طفلة، تانى حاجة لازم يكون عندك نت كويس وإضاءة كويسة، واللايف بيكون فورمال يعنى ماينفعش البنت تطلع بلبس خارج، المميز فى لايكى أنى مابحبش الحال المايل.. القبض هيكون من 36 دولار لحد ألفين و3 ألاف دولار.. هتتفحوا لايف بوشكوا .. مش محتاجة غير شكل لائق والناس هتتدخل وتتعرفى عليهم وتكوني صداقات بشكل محترم وجميل وانا بيجلي كل حاجة.. فمش عاوزة تجاوزات".

الأمر الذى استفز ادارة جامعة القاهرة خاصة بعد تلقيها العديد من الشكاوى نتيجة أسلوب الطالبة على مواقع التواصل الاجتماعى.

حنين تمتلك أكثر من 800 فيديو عبر حسابها على "لايكى"، وكذلك ما يقرب من 6 مليون متابع لفيديوهاتها، وأيضا تمتلك 750 ألف متابع عبر حسابها الرسمى على "انستجرام".

كذلك كان لحنين العديد من الفيديوهات التى تهاجم مستخدمى "تيك توك" الجدد الذين لجأوا إليه بسبب ملل الحظر والعزل المنزلى، وأحد أشهر جملها "كنتوا فين لما شيلنا تيك توك على كتافنا".

عدد كبير من مستخدمى "تيك توك"، حرصوا على تقديم محتوى يسخر من حنين حسام وطريقة رقصها وتحدثها باللغة العربية والانجليزية، وهو ما جعلها تتصدر الترند أكثر من مرة.