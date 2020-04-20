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ارتفاع الوفيات فى إسرائيل إلى 173 حالة.. والإصابات تتخطى حاجز 13600

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت وزارة الصحة الإسرائيلية، ارتفاع عدد الوفيات جراء فيروس في إسرائيل إلى 173، وارتفاع عدد الإصابات إلى 13654.

وأضافت وزارة الصحة أن من بين عدد الاصابات توجد 150 حالة خطيرة منهم 114 شخصًا يستعينون بأجهزة التنفس الاصطناعي، مضيفة أن 134 شخصًا حالتهم متوسطة، فيما وصفت إصابات 9326 بالطفيفة، بينما تماثل 3872 شخصًا للشفاء.

وفي السياق ذاته، تتواصل وتيرة التراجع في عدد المصابين بفيروس كورونا المعتبرين بحالة خطرة في إسرائيل وهو الآن 150 مصابا، من بينهم 114 يستعينون بأجهزة التنفس الاصطناعي.

وقررت وزارة الصحة الإسرائيلية النظر في تخفيف حدة الإجراءات المشددة على مدينة القدس وبنى بارك، وذلك بعد أن انتهى منتصف الليلة الفائتة الإغلاق التام الذي كان مفروضا على كلا المدينتين.

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ويأتي هذا على ضوء تعهد كل من رئيس بلدية القدس وبلدية بني براك بإخراج المصابين بعدوى فيروس كورونا من منازلهم وحجرهم في فنادق بعيدين عن الآخرين تجنبا لانتشار العدوى.

 

 

 

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