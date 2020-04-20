شكرا لقرائتكم خبر عن صندوق النقد: مصر الوحيدة بين الدول العربية ستحقق نموا اقتصاديا هذا العام والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قالت مديرة صندوق النقد الدولي كريستالينا جورجيفا، اليوم الاثنين، إن مصر ستكون الاقتصاد الوحيد بين الدول العربية، الذى سيحقق نموا هذا العام، حيث أشار إلى الاقتصاد المصرى سينمو بنسبة 2% فى 2020، جاء ذلك نقلا عن روسيا اليوم.

كانت مديرة صندوق النقد الدولي كريستالينا جورجيفا، قالت اليوم الاثنين، إن الدول النامية قد تكون الأكثر تضررا من تداعيات انتشار فيروس كورونا المستجد.

وقالت مديرة صندوق لوسائل إعلام: "الدول الأشد تضررا في الوقت الحالي من الجائحة ليست بالضرورة الدول التي ستكون الأكثر تأثرا اقتصاديا. أكثر ما يقلقني هو الدول النامية والناشئة".

وأضافت كريستالينا جورجيفا مديرة صندوق النقد الدولي، اليوم الاثنين، إن الأزمة التي أوقد شرارتها انتشار فيروس كورونا المستجد هي الأسوأ منذ الكساد العظيم.

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وذكرت أن تداعيات الفيروس ستفضي إلى انكماش اقتصادات 170 دولة في أنحاء العالم هذا العام.

ويقترب العالم وبسرعة كبيرة من تسجيل 2.5 مليون إصابة بفيروس كورونا ، فبحسب "انفوجرام" المعنى برصد وتحليل بيانات الإصابة فى دول العالم، وصلت الأعداد إلى 2.414.098 إصابة، بينما سجلت الوفيات 165.153، ووصلت الحالات التي تماثلت للشفاء إلى 629.046 حالة.

واحتلت الولايات المتحدة الأمريكية المركز الأول في عدد الإصابات بنحو 764.265 حالة، وتوفى 40.565 حالة، بينما تعافت 71.012 حالة.، إسبانيا بدورها، حافظت على المركز الثانى بعدد إصابات بلغ 198.674 حالة، توفى 20.453، وتماثل للشفاء 77.537 حالة.

وإيطاليا سجلت 178.972 حالة لتحتل المركز الثالث، توفى 23.600 حالة، وتماثل للشفاء 47.055 حالة.، وتحتل فرنسا المركز الرابع على مستوى العالم من حيث عدد الإصابات ، حيث سجلت 152.894 إصابة، بينما تماثل للشفاء 36.578، وتوفى 19.718 ألفا.