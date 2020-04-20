شكرا لقرائتكم خبر عن كيف تحتفل بشم النسيم وشهر رمضان بدون عدوى فيروس كورونا؟ الصحة تجيب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وجهت وزارة الصحة والسكان سلسلة من النصائح للاحتفال بشم النسيم وشهر رمضان الكريم دون الإصابة بفيروس كورونا وقالت وزارة الصحة والسكان موجهه نصائحها للمواطنين : احرصوا على تطبيق آليات الوقاية من عدوى كوفيد 19 وحافظوا على التباعد الاجتماعى وتواصلوا مع الأخرين بالهواتف والمحادثات المرئية وشاركوهم فرحتهم .

وقالت وزارة الصحة والسكان فى حالة ظهور أعراض فيروس كورونا توجه مباشرة إلى المستشفيات الخاصة بالحميات والصدر أو قم بالاتصال بالخط الساخن 105 الذى يعمل على مدار 24 ساعة وأضافت وزارة الصحة هناك ما يقرب من 81 مستشفى حميات وصدر بالجمهورية تهمل على مدار الساعة لاستقبال المواطنين للكشف عن الإصابة بفيروس كورونا .

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وأكدت وزارة الصحة والسكان أن الأسماك المملحة، مثل الفسيخ والرنجة، تحتوى على نسبة عالية من الأملاح تصل لــ 17% من وزن هذه الأسماك، والتى تسبب أضرارًا شديدة خاصةً للذين يعانون من الأمراض المزمنة وأمراض الكلى، والحوامل، والأطفال.

وشددت وزارة الصحة على المواطنين عند شراء الأسماك يجب أن تكون من المحال المعروفة والتى تخضع للرقابة وعدم شرائها من الباعة الجائلين أو تصنيعها بالمنزل.

وحذرت وزارة الصحة من تناول "سمك الفسيخ" لأنه يمثل خطورة على صحة المواطنين، نظرًا لطريقة تحضيره التى تساعد على نمو نوع من البكتيريا يفرز سمومًا قاتلة قد تسبب أضرارًا شديدة لمن يتناولها، موضحًا أن الكثيرين يعانون من التسمم الغذائى بعد تناول وجبة سمك الفسيخ، كما أنه يضعف الجهاز المناعى للإنسان.