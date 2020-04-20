شكرا لقرائتكم خبر عن التعليم تتيح الاعتذار إلكترونيا عن المشاركة بأعمال امتحانات الثانوية العامة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أتاحت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، رابط عدم المشاركة فى امتحانات الثانوية العامة للعام الدراسى الحالى، 2019،2020، حيث يستطيع المعلم تسجيل رغبته فى عدم المشاركة من خلال الدخول بالكود الخاص به والرقم القومى وكلمة السر، على الرابط التالى" http://thanwya.emis.gov.eg/TeachNo/login_teach.aspx

وتضمنت قائمة الاعتذارات ملاحظ ومراقب ومقدر درجات.

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كان الدكتور طارق شوقى، وزير التربية والتعليم، أكد أن الثانوية العامة، فإنها تخضع لقانون، يحدد مواعيدها وطريقتها ومواصفاتها، ولا أحد يستطيع الإخلال بهذا القانون، ولن نستطيع حذف المواد التى لا تضاف للمجموع من جدول الامتحانات، موجها رسالة للطلاب وأولياء أمورهم، قائلا: إذا أردت أن تطاع فأمر بالمستطاع، وأن قرار وجود الطلاب فى لجان، قرار دولة وليس وزارة، وموعد الامتحانات كما هو، موضحا أن من يطلبون مطالب تعجيزية لا يقدمون البدائل، وكل شخض يقدم البديل الذى يناسبه فقط، والدولة تعرف جيدا كيف تؤمن امتحانات الثانوية العامة، ونتوقع مع حلول الامتحانات أن يكون الحظر تم إلغاؤه.

وأوضح الوزير، أن تأجيل امتحانات الثانوية العامة، سوف يضع الوزارة فى موقف صعب مثلما حدث مع المدارس الدولية، لافتا إلى أن البعض يتحدث عن تأجيل الامتحانات ولا يرى الزحام فى الشارع والسوبر ماركت، هل الثانوية العامة فيها مشكلة وهذه الأماكن ليس بها مشكلة؟، مؤكدا أن "الإخلال بموعد امتحانات الثانوية العامة سوف يؤثر على المنظومة التعليمية برمتها، ولا مجال للاستجابة لسقف الطلبات المرتفعة".

وتنطلق امتحانات الثانوية العامة 7 يونيو المقبل.