شكرا لقرائتكم خبر عن بشرة خير.. سويسرا تعلن طرح لقاح لعلاج كورونا أكتوبر المقبل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن مارتن باخمان، رئيس قسم علم المناعة فى مستشفى برن الجامعى، وأستاذ علم المناعة فى جامعة برن بسويسرا وجامعة أكسفورد، أنه من المنتظر أن تطرح سويسرا خلال شهر أكتوبر القادم لقاحا ضد فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19".

وقد كشف أستاذ علم المناعة فى جامعة برن بسويسرا وجامعة أكسفورد، عن هذه المعلومات، اليوم الاثنين، للصحفيين المعتمدين فى قسم الأمم المتحدة بجنيف خلال لقاء معه، وذلك وفقًا لما نقلته شبكة "روسيا اليوم" الإخبارية.

وتبعًا لخطة العمل، سيطرح اللقاح فى سويسرا بين شهرى أكتوبر وديسمبر 2020، وسيطرح عالميا بداية من العام المقبل، وذلك تبعا للقدرة على الإنتاج، ولمدى سماح الإدارات المحلية للدول باستقبال هذا اللقاح، وسيتم إنتاج اللقاح فى شركات أدوية سويسرية، وستجرى الأبحاث بالتعاون بين عدد من الدول ومراكز الأبحاث، إضافة لمنظمة الصحة العالمية.

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ويشار إلى أنه سبق وكشف أستاذ بجامعة أكسفورد، عن بدء الاختبارات الأولى على البشر هذا الأسبوع على لقاح محتمل قد أعلنت الجامعة عن تجازوه مرحلة التجارب الحيوانية، ومن المتوقع أن يكون اللقاح ضد فيروس كورونا جاهزاً بحلول الخريف، مشيرا إلى أن التجارب يمكن أن تنتهى بحلول منتصف أغسطس، ولكن التحدى الحقيقى سيكون فى كيفية تصنيع "مليارات الجرعات".

وقال السير جون بيل، وفقا لتقرير صحيفة "ديلى ميل"، السبت الماضى، إن المحاكمات قد تنتهى بحلول منتصف أغسطس ولكنه حذر من أن التحدى الحقيقى سيكون تصنيع "مليارات الجرعات"، وذلك وسط إطلاق الحكومة البريطانية، أمس فريق عمل لدعم العلماء فى محاولاتهم لإيجاد لقاح منقذ للحياة.

وعندما سُئل السير جون، وهو عضو فى فريق عمل اللقاحات الحكومى، يوم السبت عن إمكانية كوون اللقاح جاهزا بحلول الخريف، قال: السؤال الحقيقى هو هل سيكون اللقاح له فاعلية، هل سيحمى الناس بالفعل، هذا لم يتم اختباره وسيتم اختباره فقط بمجرد تطعيم عدد كبير من الأشخاص وتعريضهم للفيروس، واحتساب عدد الأشخاص الذين أصيبوا بالفيروس فى ذلك السكان.

وتابع: "لذا، لن نحصل على إشارة حتى مايو، ولكن إذا سارت الأمور على المسار الصحيح وثبت فعاليته، فعندئذ أعتقد أنه من المعقول أن نعتقد أنها ستكون قادرة على إكمال التجربة بحلول منتصف أغسطس"، وأضاف "إن الشيء الحاسم هو أنه يتعين عليك إجراء تجربة مناسبة لأن السلامة مهمة حقًا لهذه الأشياء، ولكن إذا استطعنا رؤية أدلة على استجابة مناعية قوية بحلول منتصف أو نهاية مايو ، فأعتقد أن اللعبة قد انتهت".