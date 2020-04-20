شكرا لقرائتكم خبر عن النبى محمد نصحنا بذلك.. قصة لوحة عملاقة بشيكاغو تشمل نصائح لمواجهة كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - دشنت منظمة GainPeace الإسلامية الأمريكية لوحة إعلانات عملاقة فى شيكاغو، لتسليط الضوء على نصائح النبى محمد صلى الله عليه وسلم فيما يتعلق بالوقاية والتوجيه خلال تفشى الأوبئة.





ونشرت المنظمة عبر حسابها الرسمي على فيس بوك صورة لـ"اللوحة العملاقة"، مدونة عليها:

النبي محمد صلى الله عليه وسلم نصحنا بما يلي:

اغسل يديك باستمرار.

لا تغادر المنطقة إذا انتشر فيها المرض.

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لا تدخل منطقة ينتشر فيها مرض.





فى غضون ذلك، أعلنت جامعة جونز هوبكنز الأمريكية، تسجيل 1593 وفاة جديدة بفيروس كورونا فى الولايات المتحدة الأمريكية ليرتفع العدد الإجمالى إلى 40683، وفى أحدث إحصاء لها، أعلنت تسجيل 24501 إصابة جديدة بفيروس كورونا ليرتفع العدد الإجمالى إلى 759786.

وأمس أعلنت جامعة جونز هوبكنز الأمريكية، ارتفاع عدد الأشخاص المصابين بفيروس كورونا فى الولايات المتحدة إلى أكثر من 735 ألف شخص عقب تسجيل ما يقرب من 34 ألف حالة إصابة جديدة خلال الـ 24 ساعة الماضية، وذكرت الجامعة، فى أحدث بيانات لها، أصدرتها على موقعها الإلكترونى الرسمى، أن إجمالى عدد الإصابات قد بلغ 735 ألفًا و287 حالة، كما تم تسجيل 39 ألفًا و90 حالة وفاة منذ بدء تقشى المرض.

وأشارت الجامعة الأمريكية إلى أن الحصيلة العالمية لإصابات فيروس كورونا قد بلغت مليونين و330 ألفًا، كما وصل عدد الوفيات إلى 160 ألفًا و925 حالة على مستوى العالم.

وكان الرئيس الأمريكى دونالد ترامب، قال إن ولايتى تكساس وفيرمونت ستسمحان لبعض قطاعات الأعمال باستئناف النشاط يوم الاثنين فى الوقت الذى تواصلان فيه الالتزام بالاحتياطيات المتعلقة بمكافحة فيروس كورونا وإن ولاية مونتانا ستبدأ فى رفع القيود يوم الجمعة.