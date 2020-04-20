شكرا لقرائتكم خبر عن إنفو جراف.. 5 عوامل مشتركة بين ضحايا كورونا جعلت الأعراض أشد خطراً والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد مركز السيطرة على الأمراض والوقاية منها أن فيروس كورونا الجديد "COVID-19 هو مرض جديد وهناك معلومات محدودة بشأن عوامل الخطر للأمراض الشديدة.

ولكن استنادًا إلى المعلومات المتوفرة حاليًا والخبرة السريرية قد يكون كبار السن والأشخاص من أى عمر الذين يعانون من حالات طبية أساسية خطيرة معرضون لخطر الإصابة بأمراض شديدة من COVID-19."

Advertisements

حددت مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها CDC 5عوامل رئيسية يشترك فيها الأشخاص الذين يموتون بسبب فيروس كورونا