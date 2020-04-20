خلال 24 ساعة.. ضبط 1167 قضية تموينية متنوعة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد الصاوي وعلاء عمران:
واصلت الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة بالتنسيق مع إدارات وأقسام شرطة التموين وفروعها الجغرافية بمديريات الأمن وقطاع الأمن العام، حملاتها التموينية المكبرة لضبط جرائم الغش التجاري.
أسفرت تلك الحملات عن ضبط 1167 قضية تموينية متنوعة، خلال 24 ساعة، أبرزها ضبط مالك مخزن لتجارة السلع الغذائية، بمحافظة المنوفية، لحجبه عن التداول كمية قدرها (9 طن سلع غذائية) بقصد رفع أسعارها .
كما ضبطت الحملات، المدير المسئول عن شركة لتجارة السلع الغذائية، بمحافظة القليوبية، لحيازته (13,260 طن سلع غذائية–6600 عبوة زيت طعام وخل) مجهولة المصدر تمهيداً لطرحها للبيع مُدخلاً الغش والتدليس على جمهور المستهلكين.
تم اتخاذ الإجراءات اللازمة.
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