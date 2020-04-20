تصديا لـ"كورونا".. ضبط مالك مخزن حجب طن كحول مطهر

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- سامح غيث:

ضبطت الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة، مالك مخزن لتجارة المنظفات الصناعية "بدون ترخيص" بمحافظة الإسكندرية، لحجبه عن التداول قدرها (1,250 طن "كحول مطهر") بقصد رفع أسعارها.

ونجحت الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة، في ضبط مالك مخزن "بدون ترخيص"بمحافظة المنوفية، لحيازته (5,615 طن منظفات صناعية) مجهولة المصدر، تمهيداً لطرحها بالأسواق مدخلاً الغش التدليس على جمهور المستهلكين.

يأتي ذلك اتساقاً مع جهود أجهزة الدولة للتصدي لتداعيات انتشار فيروس "كورونا"، ومحاولات البعض استغلال تلك الظروف لتحقيق أرباح مادية غير عابئين باحتياجات وصحة المواطنين.