خلال 24 ساعة.. ضبط 107 قضايا مخدرات وتنفيذ 34 ألف حكم قضائي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- سامح غيث: واصلت أجهزة وزارة الداخلية بمختلف مديريات الأمن على مستوى الجمهورية، توجيه حملات أمنية مكبرة، لمواجهة أعمال البلطجة وضبط الخارجين على القانون وحائزي الأسلحة النارية والبيضاء وإحكام السيطرة الأمنية. أسفرت جهود الحملات، خلال 24 ساعة، عن ضبط 26 قطعة سلاح ناري و107قضايا مخدرات وتنفيذ 34 ألف و714 حكم قضائي متنوع . كما ضبطت الحملات، تشكيل عصابي ضم متهمين ارتكبوا 3 حوادث متنوعة، 19 متهم لممارستهم أعمال البلطجة. تم اتخاذ الإجراءات القانونية.

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