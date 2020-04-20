بسبب كورونا.. وكيل الأزهر يكشف خطة الاستعداد لامتحانات الشهادة الثانوية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمود مصطفى:

قال الشيخ صالح عباس وكيل الأزهر الشريف، إن قطاع المعاهد أنهى الاستعداد لامتحانات الشهادة الثانوية التي تعقد 30 مايو المقبل، بجميع أنحاء الجمهورية.

وأضاف عباس في تصريحات لمصراوي، أنه تم اتخاذ كل الإجراءات الاحترازية والوقائية التي تحافظ على صحة الطلاب وجميع العاملين بلجان الشهادة الثانوية، تجنباً للإصابة بفيروس كورونا، مشيرا إلى أنه سيتم تعقيم اللجان يوميا عقب انتهاء الامتحانات.

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وكشف وكيل الأزهر، أنه تم الاستقرار على أن يكون عدد الطلاب في اللجنة 12 فقط، بحيث يكون هناك 3 صفوف يجلس في كل صف أربع طلاب، مع وجود مسافات مناسبة بينهم، فضلاً عن تواجد اثنين من الملاحظين في اللجنة.

وأشار عباس، إلى أن الأزهر الشريف يسعى إلى توزيع كمامات على الملاحظين، ضمن الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا، وحفاظا على الطلاب، مشيراً إلى أنه سيتم وضع مطهرات داخل اللجان، فضلاً عن وجود طبيب مقيم بها.

ولفت وكيل الأزهر إلى أنه سيتم تشكيل غرفة عمليات مركزية بقطاع المعاهد تكون متصلة بغرف عمليات المناطق بالمحافظات، لتذليل أي عقبات تحدث أثناء الامتحانات، وسيتم التنسيق الكامل مع مديريات الأمن، تحسباً لوقوع أي أعمال شغب.