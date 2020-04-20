محافظ الجيزة يتابع غلق الحدائق والمحال ومجهودات رفع المخلفات

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - أحمد عبدالمنعم:
تفقد اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، صباح اليوم الاثنين، الإجراءات الإحترازية لمواجهة فيروس كورونا خلال شم النسيم والتي وضعتها الدولة حفاظًا على صحة وسلامة المواطنين والتي تشمل غلق الحدائق العامة والمتنزهات والمحال التجارية والمولات والمراسي والبواخر النيلية.
وشملت جولة محافظ الجيزة، شوارع فيصل والهرم والبحر الاعظم وميدان النهضة وحدائق الحيوان والأورمان وكورنيش شارع النيل وميدان الجلاء و إمبابه وشارع الوحدة والبوهي و الأقصر وبشتيل ومطار إمبابه وجامعه الدول العربية و ناهيا والبطل أحمد عبدالعزيز والسودان.
وشدد "راشد"، على رؤساء الأحياء والمراكز بالمتابعة الميدانية لتنفيذ قرارات رئيس الوزراء المتعلقة بمنع التجمعات يوم شم النسيم ومنع إقامة أية مظاهر احتفاليات أو فعاليات للحد من انتشار فيروس كورونا، مع التأكد من الغلق الكامل للمولات والمحال التجارية و كل المتنزهات والحدائق العامة وإيقاف كل أتوبيسات الرحلات التي تنتقل بين المحافظات.
وأشار محافظ الجيزة إلى أنه تم التنسيق مع قطاع أمن الجيزة للتحكم في الحركة على الشوارع الرئيسية وحركة المرور وخاصة في الشوارع المطلة على كورنيش النيل لمنع التكدس والتزاحم من المواطنين واتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين.
وتابع محافظ الجيزة، ميدانيًا الأعمال الإنشائية لمحور ترعه الزمر ومتابعة تركيب الكمرات لكوبري المحور المتقاطع مع شارع الهرم.
وفي نهاية الجوله أكد محافظ الجيزة، على وعي المواطنين واستجابتهم والتزامهم بالقرارات والتوجيهات الصادرة للحفاظ على سلامتهم والاحتفال بهذه المناسبة مع أسرهم في المنازل.
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