شعراوي: استرداد 3 ملايين م2 واستعادة 6680 فدانًا من أملاك الدولة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد نصار:

تلقى اللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية، تقريرًا من غرفة العمليات وإدارة الأزمات بالوزارة حول جهود المحافظات خلال الـ48 ساعة الماضية فيما يخص تنفيذ توجيهات رئيس الجمهورية وتكليفات رئيس مجلس الوزراء بشأن التعامل مع مخالفات البناء وإزالة التعديات على أراضى وأملاك الدولة والتصدي لمحاولات بعض المواطنين استغلال ظروف الدولة الحالية أثناء تطبيق الإجراءات الخاصة بمواجهة انتشار فيروس كورونا.

وقال اللواء محمود شعراوي، إن المحافظات نجحت في استرداد 3 ملايين و168 ألف متر مربع من أملاك وأراضي الدولة و6880 فدانًا بعد التعدي عليها من بعض المواطنين خلال الفترة الماضية بمختلف المحافظات وإقامة مباني وزراعتها وإقامة أسوار عليها مستغلين الظروف التي تمر بها الدولة خلال الفترة الحالية أثناء تطبيق الإجراءات الخاصة بمواجهة انتشار فيروس كورونا.

وأوضح وزير التنمية المحلية، أن التقرير أشار إلى أن المحافظات نجحت بالتنسيق والتعاون مع مديريات الأمن وقوات إنفاذ القانون في إزالة 396 حالة تعدي بالبناء على أملاك الدولة ليصل إجمالي الإزالات إلى 2578 حالة ليصل ما تم استرداده حتي الآن منذ تكليفات رئيس الجمهورية إلى 3 ملايين و168 ألف متر مربع.

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كما تم إزالة 135 حالة تعدي بالزراعة على أراضي أملاك الدولة ليصل إجمالي الإزالات إلى 483 إزالة ليصل إجمالي الأفدنة المستردة بعد التعدي عليها من المواطنين بالزراعة لحوالي 6880 فدانًا.

كما تم إزالة مخالفات للبناء المخالف والعشوائي على مساحة 208 ألاف متر مربع خلال الفترة الماضية حتي اليوم الاثنين، و1018 حالة إزالة لتعديات بالبناء على 39 فدان أرض زراعية ملكية خاصة للمواطنين ليصل إجمالي عدد الإزالات التي تم القيام بها حتى الآن إلى 6379 حالة إزالة على مساحة 1539 فدانًا وذلك منذ توجيهات القيادة السياسية وتكليفات رئيس الوزراء.

وأشاد اللواء محمود شعراوي، بجهود المحافظات حتى الآن لإزالة كافة التعديات على أراضي أملاك الدولة والبناء المخالف، وشدد وزير التنمية المحلية على أهمية الاستمرار على مدار اليوم الاثنين لعدم استغلال المواطنين لإجازة شم النسيم والتعدي على أراضي وأملاك الدولة.

وطالب شعراوي، باستنفار كافة الأجهزة المعنية بالمحافظات لرصد جميع المخالفات خلال فترات الحظر وعلى مدار اليوم والتعامل معها بمنتهى الحزم والإزالة الفورية لها، واتخاذ الإجراءات القانونية الفورية في هذا الشأن.