تنفيذًا لتوجيهات السيسي.. بدء رحلات عودة المصريين العالقين بالخارج غدًا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد عبيد:

يبدأ غدًا الثلاثاء قطاع الطيران المدني، تسيير الرحلات الاستثنائية لإعادة المصريين العالقين بسبب انتشار فيروس كورونا، بمختلف دول العالم، وذلك في إطار توجيه الرئيس عبدالفتاح السيسي، بضرورة العمل على إعادة المصريين العالقين بمختلف دول العالم، بالتنسيق مع وزارات "الخارجية والهجرة والسياحة".

وقالت مصادر مطلعة بقطاع الطيران المدني، إن أولى رحلات الاستثنائية تقلع غدًا الثلاثاء، إلى بيروت لإعادة العالقين من هناك، ورحلتين يوم الأربعاء الموافق 22 أبريل الجاري إلى مدينة الرياض بالمملكة العربية السعودية، والثانية من 3 دول على رحلة واحدة وهي "المجر واليونان وصربيا" وتقلع من مطار بلجراد بعد تجميع ركاب الدول الثلاث.

ويوم الخميس الموافق 23 من أبريل تقلع عدد من الطائرات إلى كازابلانكا بالمغرب، وأمستردام بهولندا، والجزائر وأسبانيا، واشنطن وجوانزوا والبحرين وبومباي وفرانكفورت ,المالديف.

بينما تنطلق يوم الجمعة الموافق 24 من أبريل الجاري رحلة إلى بانكوك في تايلاند وفي نفس الطائرة ركاب كوالالمبور من ماليزيا، وواشنطن وجوهانسبرج بجنوب أفريقيا.

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وفي يوم 28 من أبريل الجاري تنطلق رحلة إلى دولة البحرين.

وأشارت المصادر إلى أن جميع الرحلات القادمة من الخارج سيخضع ركابها للحجر الصحي لمدة 14 يومًا، بهدف الحد من انتشار فيروس كورونا.

وأضافت المصادر أن هناك تنسيقا بين جميع الوزارات المعنية للتواصل مع المصريين العالقين في الخارج الراغبين في العودة إلى مصر وتسهيل مهمة عودتهم.

وكانت سلطة الطيران المدنى أعلنت توقف حركة الطيران المدني بمصر، سواء القادم أو المغادر من المطارات المصرية، منذ 19 مارس الماضي، واستثنى الخطاب 5 حالات من التعليق، منها رحلات الشحن الجوي، ورحلات الشارتر لتتمكن من عودة الأفواج السياحية بعد انتهاء برامجهم دون استقدام أفواج جديدة، ورحلات الإسعاف الدولية والرحلات الداخلية داخل الدولة.