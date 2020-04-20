القوى العاملة: إيطاليا تدرس إعداد قانون لتشغيل 200 ألف من المهاجرين بالزراعة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - يوسف عفيفي:
تلقى محمد سعفان وزير القوى العاملة، تقريرا مهما من مكاتب التمثيل العمالي التابعة للوزارة بمدينة ميلانو- إيطاليا، وقال الملحق العمالي مجدي حسنين يمدينة ميلانو- إيطاليا، إن عدد المهاجرين غير الشرعيين في إيطاليا من مختلف الجنسيات وصل إلي ٦١٠ آلاف شخص، وأن الحكومة الإيطالية تدرس إعداد قانون لتشغيل ٢٠٠ ألف من غير الشرعيين في المجال الزراعي وتوفيق أوضاعهم القانونية.
وبحسب بيان، يأتي ذلك في إطار متابعة الوزير اليومية، ﻷحوال العمالة المصرية في دول العمل، من خلال غرفة العمليات المنشأة بهذه المكاتب للرد على أي استفسارات، وتقديم الدعم والمساعدة لهم في أي وقت، خاصة في تلك الفترة الحرجة بعد انتشار فيروس "كورونا"، لحفظ حقوق العمالة المصرية بدولة العمل، والتي قد تتأثر من بعض الإجراءات التي تتخذها بعض الدول في هذا الخصوص.
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