شكرا لقرائتكم خبر عن عشرات المصريين العالقين بميناء ضبا يناشدون السيسي والحكومة إعادتهم لأرض الوطن والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

ناشد العشرات من المصريين العالقين بميناء ضبا السعودي، الرئيس عبدالفتاح السيسي، والحكومة، بالتدخل والسماح بعودتهم إلى مصر وإنهاء معاناتهم المستمرة منذ نحو ٣ أسابيع أمام بوابات الميناء، مؤكدين موافقتهم على الخضوع للحجر الصحي ١٤ يومًا للتأكد من خلوهم من أي إصابة بفيروس كورونا.

وقال المصريون العالقون إنهم «حجزوا على إحدى العبارات للعودة إلى مصر إلا أن الرحلات البحرية توقفت، وإنهم يعيشون مأساة إنسانية أمام بوابات ميناء ضبا السعودي ويريدون العودة لأسرهم».

وأشار عبدالله على عمر، أحد العالقين أمام ميناء ضبا السعودي، إلى أن «مشكلتنا بدأت عندما حجزنا في نهاية شهر مارس الماضي على متن العبارة السريعة القاهرة للعودة إلى مصر، وفور وصولنا للميناء في الموعد المحدد للسفر تم إلغاء الرحلة عن طريق مكتب حجز التذاكر ورفضنا إعادة التذاكر للمكتب، ولم يتم إدخالنا للميناء السعودي لعدم وصول العبارة من سفاجا مما أدى إلى تواجدنا خارج الميناء عالقين، ونحن حاليا في انتظار قرار عودتنا لمصر لعدم وجود عمل في السعودية ونعيش أوضاع إنسانية صعبة»، على حد قوله.

وناشد «عمر»، السلطات المصرية بسرعة حل مشكلتهم والموافقة على عودتهم على العبارة «أمانة» والالتزام بالحجر الصحي.

من جهته، قال اللواء سمير عبدالقادر، رئيس مجلس إدارة شركة نما للخطوط الملاحية المالكة للعبارة «أمانة»، إن العبارة متواجدة حاليا بميناء ضبا السعودي تنتظر الموافقات والتصاريح من الأجهزة المختصة في مصر لنقل المصريين العالقين بميناء ضبا وعودتهم لميناء سفاجا البحري.

كانت مديرية الصحة بالبحر الأحمر قد خاطبت إدارة ميناء سفاجا بأنه سيتم الكشف على الركاب القادمين من خلال الحجر الصحي ونقلهم لأحد الفنادق لإخضاعهم للحجر الطبي والكشف على حالتهم الصحية كل ثلاث ساعات ومن يثبت إصابته بالفيروس سيتم نقله لمستشفى العزل لتلقي العلاج.

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