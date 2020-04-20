شكرا لقرائتكم خبر عن أيس كريم لـ«الشمبانزي» وبطيخ وأسماك للدببة «هاني وعنتر ونبيلة» (تفاصيل) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال الدكتور محمد رجائي، رئيس الإدارة المركزية لحدائق الحيوان، الاثنين، إن اليوم هو أول احتفال بعيد شم النسيم وحديقة الحيوان «مغلقة»، لأول مرة في تاريخها، مشيرًا إلى أنه رغم انتشار مرض أنفلونزا الطيور عام 2006 وإغلاق الحديقة لمنع وصول المرض إليها، إلا أنه تم فتح حديقة الحيوان للاحتفال بأعياد شم النسيم في ذلك الوقت.

وأضاف «رجائي»، في تصريحات صحفية لـ«المصري اليوم»، أنه يتم مواصلة تطبيق أنظمة الرعاية الصحية والغذائية للحيوانات والطيور والزواحف في حديقة الحيوان، وهو ما دفع عمال الحديقة للمبيت داخل الحديقة، بسبب قرارات حظر التنقل وعدم وجود وسائل تنقل بين أماكن إقامة العاملين وحديقة الحيوان وذلك بهدف رعاية الحيوانات.

وأوضح رئيس حدائق الحيوان، أن الإدارة تواصل برامج رعاية الحيوانات المعتادة خلال أيام فتحها أمام الزوار، منها توفير أماكن للاستحمام للأسود والنمور والسباع، وتوفير جور إضافية لشرب المياه في أماكن الإيواء بالحديقة مثل الزرافة والإيل الأوروبي واللامات والكبش الأروي، بالإضافة إلى عمل «شاور» خاص للدببة.

وأشار «رجائي»، إلى أنه فيما يتعلق بالحيوانات الأفريقية يتم عمل حفرة كأنها ترعة طبيعية مليئة بالمياه، ويتم تقديم البرسيم للحيوانات المجترة، مثل الحمار الوحشي واللامات مثل كل المجترات مثل الغزال، لافتًا إلى تقديم الايس كريم والفاكهة باللبن للشمبانزي، وتقديم معلبات خاصة لسبع البحر تحتوي على سمك مجمد داخل عليه باردة ونفس الشيء يتم تقديمه للدببة والنمور والسباع، كوجبات خفيفة تقلل من الإحساس بدرجات الحرارة.

وأضاف رئيس حدائق الحيوان أنه يتم تقديم وجبات خاصة للدببة، مثل الدب هاني وعنتر ونبيلة وفرح، وذلك بتقديم وجبات من الأسماك المجمدة واللحمة المسلوقة والأرز باللبن والتمور والبطيخ والفراولة مع تقديم الخس منعًا لتعرضها للإمساك، وعند الظهيرة يتم تقديم الأرز باللبن مع العسل للدببة وتقديم اللحمة والشوربة في أول النهار.

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