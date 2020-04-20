شكرا لقرائتكم خبر عن «عزل تمى الأمديد» والمدينة الجامعية بالمنصورة يحتفلان بتعافي 16 من مصابي كورونا (صور) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

وسط فرحة كبيرة، احتفل الطاقم الطبي بمستشفى عزل تمى الأمديد، والمدينة الجامعية بجامعة المنصورة، بتعافي 16 من مصابي فيروس كورونا، حيث انطلقت الزغاريد داخل المستشفى ومدينة الطلبة احتفالا بشفاء الحالات، ووزع الأطباء فانوس رمضان على الأطفال المتواجدين بالحجر الصحي.

وقال الدكتور سعد مكي، وكيل وزارة الصحة بالدقهلية، في بيان صحفى، إن مستشفى العزل في تمى الأمديد والمدينة الجامعية بالمنصورة احتفلا بخروج 16 حالة شفاء تام من فيروس كورونا، وقدم الجيش الأبيض بتمى الأمديد فانوس رمضان للأطفال المحتجزين والخارجين من العزل.

وأضاف «مكي»: «جميع المرضى بصحة جيدة ويتلقون الرعاية الطبية الكاملة وسيتوالى خروجهم إن شاء الله». وعلى الصعيد نفسه، استقبل رئيس مدينة المطرية، وعدد من الأهالي، إحدى السيدات المتعافيات من الفيروس بالورود وزفة بالسيارات من مدخل المدينة إلى بيتها على أنغام الأغاني الوطنية.

كما احتفلت قرية «بدين»، التابعة لمركز المنصورة، بشفاء ثاني حالة من المصابين وعودته إلى قريته بعد قضائه ما يقرب من شهر بمستشفى العزل بالعجمى بالإسكندرية وانطلقت الزغاريد في أنحاء القرية، بينما انتظره عدد من الأهالي على مدخل القرية وأوصلوه لمنزله مؤكدين خلو القرية من الفيروس بعدما ظهر بها حالتين لعائدين من ايطاليا وتم شفائهما تماما.

الطاقم الطبى بمستشفى عزل تمى الأمديد والمدينة الجامعية بجامعة المنصورة يحتفل بتعافى عدد من مصابى فيروس كورونا

الطاقم الطبى بمستشفى عزل تمى الأمديد والمدينة الجامعية بجامعة المنصورة يحتفل بتعافى عدد من مصابى فيروس كورونا

الطاقم الطبى بمستشفى عزل تمى الأمديد والمدينة الجامعية بجامعة المنصورة يحتفل بتعافى عدد من مصابى فيروس كورونا