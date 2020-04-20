شكرا لقرائتكم خبر عن ماذا أكلت حيوانات وطيور حديقة الحيوان يوم الإغلاق في شم النسيم؟ (صور) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

احتفالا بأعياد شم النسيم، واصلت حديقة الحيوان بالجيزة والأسماك بالقاهرة والحدائق الإقليمية بالمحافظات إغلاق أبوابها أمام الزوار للحد من انتشار فيروس كورونا، وذلك ضمن عدد من الإجراءات الوقائية لحماية العاملين بالحديقة ومنع انتقال الفيروس، ومن هذه الإجراءات القيام بتطهير ملابس العمال بألبسة خاصة معقمة يتم توفيرها بمعرفة إدارة الحديقة للعاملين والأطباء، وتعقيم جميع السيارات التي تقل أغذية الحيوانات والطيور والزواحف في حديقة الحيوان.

وكشف تقرير رسمي أصدرته الإدارة المركزية لحدائق الحيوان، أن حيوانات وطيور حديقة الحيوان تناولت ما يزيد عن 4 آلاف كجم من الأغذية تنوعت ما بين خضروات وفواكه وأعلاف، وما بين التفاح والجوافة والبرتقال والبلح والجزر والعسل والجرجير والخس والأسماك واللحوم والبرسيم والخبز والبطاطا، والأغذية الجافة مثل الشعير والأعلاف.

ووفقًا للتقرير شملت قائمة الفاكهة، 7 كيلو جرام من التفاح لتقديمها للشمبانزي والزرافة والكانجرو، وتقديم 25 كيلو برتقال و3 كيلو جرام جوافة للقرود والنسانيس والشمبانزي والزرافة، وتقديم 30 كيلو جرام للقرود وحيوان أبوشوك والحيوان «أجوتي» والدببة، و3 كجم لبن للشمبانزي والسباع والكلاب، و100 كيلو جرام من الجزر للقرود وخلطة النعام والدببة والجمال والزرافة، و166 كجم بطاطا لفرس النهر والقرود والطيور، وتقديم 15 كجم من العسل للشمبانزي وفرس النهر والدببة.

وأوضح التقرير أنه تم تقديم 250 كيلو جرام من اللحوم للسباع والضباع والدببة والكلاب والثعالب، وتوفير 242 كيلو جرام من الأسماك، منها 17 كجم من سمك سردين لتقديمها للسباع البحر والنمور والدببة، مقابل تقديم 225 كجم من أسماك البلطي لطيور البجعة والعنز والبشاروش وأبومنجل.

وأشار التقرير إلى تقديم 240 كجم من الخس للحيوانات المجترة والقرود والطيور، وتقديم 2400 كجم من البرسيم للمجترات، مثل حيوان الكبش الأروي والزرافة والغزال وأبوحراب وأبوعدس والماعز الجبلي والأسيوي، لافتًا إلى إنه تم تقديم 10 كجم من البصل كخلطات للطيور والجمال، بالإضافة إلى تقديم 17 كجم جرجير للطيور، و70 كجم من الخبز للقرود والجمال وفرس النهر والحمار الوحشي والدببة، و25 كجم من الفول السوداني لتسلية القرود وأبوشوك وأجوتي والثعالب وبعض أنواع الببغاوات والطيور.

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عدم استقبال حديقة الحيوان للزوار في احتفالات شم النسيم لمنع التجمعات وانتشار فيروس «كورونا» بينهم

عدم استقبال حديقة الحيوان للزوار في احتفالات شم النسيم لمنع التجمعات وانتشار فيروس «كورونا» بينهم

عدم استقبال حديقة الحيوان للزوار في احتفالات شم النسيم لمنع التجمعات وانتشار فيروس «كورونا» بينهم

عدم استقبال حديقة الحيوان للزوار في احتفالات شم النسيم لمنع التجمعات وانتشار فيروس «كورونا» بينهم

عدم استقبال حديقة الحيوان للزوار في احتفالات شم النسيم لمنع التجمعات وانتشار فيروس «كورونا» بينهم