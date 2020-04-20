شكرا لقرائتكم خبر عن لأول مرة منذ عقود.. إغلاق أطول كورنيش للنيل في مصر خلال «شم النسيم» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

في مشهد غير معتاد منذ عقود سنوات طويلة، خلا كورنيش النيل بالمنيا، الأطول على نهر النيل بمحافظات الصعيد، والممتد بطول 35 كيلو مترا وبعرض مائة متر، من تجمع مئات الأسر من المنيا والمدن المجاورة، للاحتفال بشم النسيم، بسبب إجراءات الحكومة الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا المستجد.

وشهد كورنيش المنيا زيارة 3 رؤساء جمهورية، و7 رؤساء حكومات، والعشرات من الوزراء، وهو ملتقى دائم للمواطنين في المناسبات، واهتم المسؤولين بإعادة تطويره أكثر من مرة.

كان اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، قرر إغلاق كورنيش النيل وجميع المتنزهات والحدائق العامة أمام الجمهور بنطاق جميع مراكز ومدن المحافظة، مع تعليق كافة الرحلات النيلية، طوال أيام الأسبوع وعلى مدار الأربع والعشرين ساعة، تنفيذا للقرارات الصادرة عن مجلس الوزراء بتعليق كافة الفعاليات التي تتطلب تجمعات من المواطنين، وذلك كإجراء استباقي ضمن الخطة الشاملة للمحافظة لمواجهة فيروس كورونا المستجد.

ناشد المحافظ جميع المواطنين الالتزام داخل منازلهم، مع تنفيذ التعليمات الصادرة عن كافة قرارات الدولة، وتنفيذ الإجراءات الصحية والوقائية، حرصا على سلامة وأمن المواطنين.