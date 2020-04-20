شكرا لقرائتكم خبر عن «الأرصاد»: طقس مائل للحرارة غدًا.. والقاهرة 32 درجة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

يتوقع خبراء الأرصاد الجوية، غدًا الثلاثاء، طقس مائل للحرارة نهارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية الغربية وجنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر، معتدل على السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء، حار على شمال وجنوب الصعيد.

والطقس ليلاً بارد على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية الغربية والسواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء، مائل للبرودة على شمال الصعيد، لطيف على جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر وجنوب الصعيد.

كما يتوقع الخبراء شبورة مائية صباحًا على السواحل الشمالية الغربية والسواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء، وشبورة مائية وشوائب عالقة نهارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحري، وشوائب عالقة نهارًا على شمال الصعيد، والرياح معتدلة على كافة الأنحاء، نشطة مثيرة للرمال والأتربة على السواحل الشمالية الغربية.

وتكون حالة البحر المتوسط خفيفة إلى معتدلة، وارتفاع الموج من متر إلى متر ونصف والرياح السطحية جنوبية شرقية إلى شمالية شرقية، والبحر الأحمر معتدلة وارتفاع الموج من متر ونصف إلى مترين والرياح السطحية شمالية غربية إلى جنوبية غربية.

وعن درجات الحرارة الصغرى والعظمى، فتكون القاهرة «17– 32»، الإسكندرية «16– 29»، قنا «22- 35»، الأقصر «22 – 36»، أسوان «23 – 36» .

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