شكرا لقرائتكم خبر عن بعد شهر ونصف.. 15 يومًا «استراحة محارب» لعاملين في «عزل العجمي» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

غادرت الدكتورة تيسير مجدي، نائب مدير مستشفي العجمى المركزي، (مستشفي العزل لمصابي فيروس كورونا المستجد كوفيد ١٩) المستشفى، الأحد، لقضاء فترة إجازة ١٤ يومًا، وذلك بعد ٤٥ يومًا قضتها بين جدران المستشفي منذ تحويلها إلى مقر حجر صحي لمصابي كورونا.

وقالت الدكتورة ميرفت السيد، مدير مستشفي عزل العجمى، في تصريحات لـ«المصري اليوم»، الإثنين، إن نائبتها أجرت ضمن أفراد الفريق الطبي والتمريض بالمستشفى تحاليل قبل مغادرة المستشفى، للتأكد من عدم إصابتها بالفيروس، وخرجت عينات جميع المغادرين سلبية، ومنحهم جميعًا إجازة ١٤ يومًا، فضلا عن منح الفريق التمريضي إجازة لنفس المدة، بعد سلبية عيناتهم.

وأضافت «السيد» أنه تم أيضا منح فريق العمال والأمن والفريق الإداري 14 يومًا، مشيرة إلى أنه تم توفير بديل لجميع المغادرين حتي لا يتأثر سير العمل داخل المستشفى.

بدورها، قالت الدكتورة تيسير مجدى نائب مدير مستشفي العجمى المركزي، في منشور على صفحتها بموقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، الإثنين، إنه «بعد أكثر من ٤٥ يومًا في مستشفى العزل اعتبر فترة الخدمة تجربه استثنائية تعلمت منها الكثير وتأثرت بها كثيرًا»، مشيرة إلى أن «45 يومًا في المستشفى قابلت ناس قمة في الجدعنة والتضحية.. ناس عمرى ما هنساها طول حياتى ... عرفت إن أوقات الشده بتبين معادن الناس اللى حواليك.. بتفلتر الناس اللى حواليك وتبينهم على أصلهم.. اللهم لك الحمد والشكر.. يا رب تقبل منى كل لحظة قضيتها هناك».