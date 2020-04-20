شكرا لقرائتكم خبر عن «التموين»: صرف 90% من مقررات شهر أبريل للمواطنين والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلنت الشركة القابضة للصناعات الغذائية والشركات التابعة لها، أنها واصلت صرف السلع التموينية لمقررات شهر أبريل، لجميع البدالين ومنافذ جمعيتي وفقًا للجداول التي تم إقرارها في بداية الشهر، ضمن الإجراءات الاحترازية للحد من فيروس «كورونا» المستجد، ومنع زحام البدالين في مخازن الشركات بالمحافظات.

وأضافت الشركة، في بيان الاثنين، أنه تم صرف 90% لجميع المنافذ ليقوموا بصرفها لأصحاب البطاقات على مدار أيام الشهر، وباقي الحصة سيتم صرفها ضمن آخر استعاضة للتجار بعد إجازة شم النسيم.