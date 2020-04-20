المستشفيات التعليمية بالصحة تفتتح وحدة الغسيل الكلوى الاستراتيجية بمعهد الكلى

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت هيئة المستشفيات التعليمية بوزارة الصحة والسكان، افتتاح وحدة الغسيل الكلوى الاستراتيجية بمعهد الكلى والمسالك البولية بالمطرية.
وقال الدكتور محمد صلاح الدين زعتر، رئيس الهيئة العامة للمستشفيات والمعاهد التعليمية أن المعهد تم دعمة بـ 40 ماكينة غسيل كلوى جديدة مما مكننا من إحلال وتجديد الماكينات القديمة الموجودة بالمعهد وافتتاح وحدة الغسيل الاستراتيجية بطاقة 24 ماكينة غسيل كلوى والتى يتم العمل بها اثناء الطوارئ والضغط الزائد على المعهد.
واضاف الدكتورشريف صوار مدير معهد الكلى والمسالك البولية أن الوحدة الجديدة سيتم تشغيلها بكامل طاقتها بالإضافة الى الوحدة الموجودة بالفعل وذلك لاستيعاب اعداد مرضى الغسيل الكلوى المحولين الى المعهد نتيجه غلق بعض المستشفيات المحيطة نتيجة للظروف الراهنة لخدمة مرضى الغسيل الكلوى بمنطقة شرق القاهرة.
وقال: شهدت الفترة الماضية افتتاح العديد من الصروح الطبية داخل مستشفيات ومعاهد الهيئة تمثلت فى مبانى جديدة ملحقة بالمستشفيات للتوسع فى الخدمة الطبية المقدمة وزيادة عدد الأسرة ولأغراض التدريب الطبى المستمر أو بتطوير المنشأت القائمة بالفعل ، وبالتوازى مع ذلك تم تنفيذ خطة تدريبية تمثلت فى العديد من الدورات التدريبية وورش العمل والمؤتمرات لرفع كفاءة الطاقم الطبي بالكامل من أطباء وتمريض وفنيين بالإضافة إلى ما يقدمه مركز تدريب الهيئة من دبلومات مهنية معتمدة ودورات تدريبية على أعلى مستوى يقدمها نخبة من أفضل الأساتذة داخل مصر وطبقاً للقرار الوزارى بمنع التجمعات يتم حالياً تقديم العديد من المحاضرات والدورات التدريبية أونلاين عن طريق الانترنت لحرصنا الشديد على التواصل الدائم مع أبنائنا داخل وحدات الهيئة وإمدادهم بما يحتاجونه من تدريب بطريقة تفاعلية تضمن سرعة الوصول للهدف المرجو من التدريب.
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