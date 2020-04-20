المستشفيات التعليمية بالصحة تفتتح وحدة الغسيل الكلوى الاستراتيجية بمعهد الكلى

وقال الدكتور محمد صلاح الدين زعتر، رئيس الهيئة العامة للمستشفيات والمعاهد التعليمية أن المعهد تم دعمة بـ 40 ماكينة غسيل كلوى جديدة مما مكننا من إحلال وتجديد الماكينات القديمة الموجودة بالمعهد وافتتاح وحدة الغسيل الاستراتيجية بطاقة 24 ماكينة غسيل كلوى والتى يتم العمل بها اثناء الطوارئ والضغط الزائد على المعهد.

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واضاف الدكتورشريف صوار مدير معهد الكلى والمسالك البولية أن الوحدة الجديدة سيتم تشغيلها بكامل طاقتها بالإضافة الى الوحدة الموجودة بالفعل وذلك لاستيعاب اعداد مرضى الغسيل الكلوى المحولين الى المعهد نتيجه غلق بعض المستشفيات المحيطة نتيجة للظروف الراهنة لخدمة مرضى الغسيل الكلوى بمنطقة شرق القاهرة.